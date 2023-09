Anushka Shetty reste-t-elle discrète à cause de Prabhas ? Connaître la vérité

Anushka Shetty est une actrice qui fait toujours l’actualité. Son dernier film Miss Shetty Mr. Polishetty a reçu beaucoup d’amour de la part des masses et des classes. Anushka Shetty et Naveen Polishetty jouent le rôle de deux jeunes qui se réunissent de la manière la plus peu conventionnelle. Ils reçoivent également un immense amour pour leurs performances. Anushka Shetty est connue pour faire profil bas lorsqu’il s’agit de promouvoir ses films. Elle était absente des promotions de Miss Shetty M. Polishetty. Des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles elle n’en ferait pas la promotion, car les gens ont tendance à lui poser des questions sur son mariage. Et chaque fois que cette question se pose, ils s’interrogent sur les liens avec la star de Baahubali, Prabhas.

Anushka Shetty fait profil bas pour CETTE raison

Selon un rapport de Telugu 360, Anushka Shetty a récemment essayé de perdre du poids. L’actrice aurait refusé certains films car elle souhaite se remettre en forme. Elle a essayé divers exercices et plans pour cela. Anushka Shetty veut être la plus en forme dans son prochain film. Il semble qu’elle soit l’une des principales dames du prochain film de Chiranjeevi de Vashishta. L’actrice se concentre désormais entièrement sur l’élimination de l’excès de graisse. Le tournage débutera en 2024. Les créateurs feront un test d’apparence sur Anushka Shetty avant de prendre la décision finale. Il s’agit d’un film fantastique financé par UV Creations, les créateurs de Saaho.

Anushka Shetty, Prabhas sortir ensemble nouvelles un mal de tête?

Au fil des ans, les nouvelles selon lesquelles Anushka Shetty et Prabhas seraient en couple ont fait le tour à maintes reprises. Ils ont toujours démenti ces informations. Les deux soutiennent qu’ils sont les meilleurs amis et qu’ils sont toujours là l’un pour l’autre. Des rumeurs selon lesquelles elle épouserait un homme non industriel ont également circulé. De toute façon, l’actrice est célibataire et heureuse en ce moment.