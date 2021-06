Anushka Sharma profite actuellement de son séjour à Southampton avec Virat Kohli et leur fille Vamika. L’acteur a régalé les fans avec ses belles photos sur sa page Instagram. Depuis qu’Anushka a embrassé la maternité, elle a laissé des indices subtils sur ses devoirs de maman tout en sous-titrant son message. La dernière photo de l’acteur de ‘Pari’ en est la preuve. Sharma a profité de son histoire Instagram et a partagé un selfie cliqué au milieu de sa séance d’entraînement.

Sur la photo, on voit Anushka posant gentiment alors que son masque est accroché à une oreille. On la voit vêtue d’un ensemble de sport noir et attaché ses cheveux en une queue de cheval haute. L’acteur a complété son look avec des créoles en or.

En sous-titrant son message, Anushka a déclaré: « Voler des séances d’entraînement » avec des emojis tels que des biceps, une mère-bébé et un papillon.

Avant d’accueillir Vamika, Anushka a fait la couverture de Vogue India et a affiché son baby bump nu. En parlant au magazine, elle avait parlé de devenir maman, « Je veux juste être préparée. Tout est plus lent à cause de l’époque dans laquelle nous vivons et je n’aime pas précipiter les choses. Cette fois dans ma vie, même d’autant plus. »

Sur la crèche de Vamika, l’acteur a partagé : « Je veux que la crèche soit très calme. C’est l’endroit où vous passez le plus de temps, où vous créez des liens avec votre bébé, donc ça doit être paisible. »

Elle a ajouté : « Je ne crois pas que les garçons doivent porter du bleu et les filles du rose. La crèche a toutes les couleurs. »

Pendant ce temps, Virat et Anushka ont déclaré qu’ils ne partageraient pas les photos de leur bébé sur les pages des réseaux sociaux.