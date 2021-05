Anushka Sharma-Virat Kohli lance une collecte de fonds au milieu de la crise COVID et contribue Rs 2 crore

L’Inde lutte actuellement contre la deuxième vague de COVID-19 et les gens se sont manifestés pour faire leur part pour lutter contre la crise. Le capitaine de l’équipe indienne de cricket, Virat Kohli, et la superstar de Bollywood, Anushka Sharma, visent à lever 7 crores de Rs pour le soulagement du COVID en Inde. Vendredi, le couple a annoncé qu’il lancait une campagne de collecte de fonds #InThisTogether sur la plateforme de financement participatif Ketto et contribuait à Rs 2 crore pour l’initiative.

#InThisTogether se déroulera pendant sept jours sur Ketto et les profits amassés seront dirigés vers ACT Grants qui est le partenaire de mise en œuvre de cette campagne. ACT a beaucoup travaillé pour fournir de l’oxygène, du personnel médical, de la sensibilisation à la vaccination et des installations de télémédecine tout au long de la pandémie et le montant recueilli par Anushka et Virat aidera à leur travail exemplaire.

Le couple a partagé une vidéo sur leurs poignées Instagram respectives pour faire l’annonce.

Regardez la vidéo ici:

Pendant ce temps, dans un communiqué, Anushka a déclaré: « L’Inde traverse une période extrêmement difficile et la deuxième vague de la pandémie mortelle du COVID-19 a poussé notre pays dans un état de crise. Il est temps pour nous tous de nous rassembler et de faire notre part pour nos compatriotes qui ont sérieusement besoin de soutien. Virat et moi avons été extrêmement peinés de voir les souffrances inexplicables que vivent les gens et nous espérons que ce fonds nous aidera à lutter contre le virus que nous sommes tous témoin impuissant. Nous prions pour la sécurité de tous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous dans nos prières pour sauver autant de vies que possible parce que nous sommes tous dans le même bateau. «

Virat a déclaré: << Nous traversons une période sans précédent dans l'histoire de notre pays et notre nation a besoin de nous tous pour nous unir et sauver le plus de gens possible. Anushka et moi avons été choqués de voir les souffrances humaines depuis l'année dernière. Nous ont travaillé pour aider le plus de personnes possible tout au long de la pandémie et maintenant, l'Inde veut plus que jamais notre soutien. Nous commençons cette collecte de fonds avec la certitude que nous serons en mesure de collecter des fonds substantiels pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Nous nous sommes convaincus que les gens se manifesteront pour soutenir leurs compatriotes en crise. Nous sommes dans cette situation ensemble et nous allons surmonter cela. "