Anushka Sharma, Virat Kohli et Vamika cassent Internet avec CETTE adorable photo de leurs vacances

Anouchka Sharma, Virat Kohli et Vamika Kohli sont en vacances depuis un moment. Le voyage a fait une tournée à bord et est retourné en Inde après le Nouvel An. Anushka Sharma et Virat Kohli se sont mariés en 2017 et ont accueilli une petite fille en 2021. Anushka et Virat ont gardé un profil bas depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble et ont continué avec la même chose après la naissance de Vamika. Et bien qu’ils aient demandé de l’intimité au milieu d’une grande curiosité pour leur petit bambin, ils continuent de partager des photos en ligne au grand dam de leurs fans. Et c’est ce qu’ils ont fait même maintenant.

Virat Kohli partage une photo de famille avec Anushka Sharma et Vamika

Entertainment News bourdonne avec la photo la plus adorable sur Internet en ce moment. C’est une photo d’une famille qui s’amuse bien. Anushka Sharma, Virat Kohli et leur petite, Vamika. C’est une photo d’une plage. La mère et le père promènent leur petit sur la plage et bien que nous ne puissions pas voir leurs visages, leur famille vole toujours des cœurs. Virat Kohli a écrit une note sincère avec la photo. Il a remercié Dieu pour tout. Le joueur de cricket dit qu’il n’a rien à demander à Dieu puisqu’il a déjà été béni avec des charges.

Découvrez la photo d’Anushka Sharma, Virat Kohli et Vamika ici :

Les vidéos d’Anushka Sharma, Virat et Vamika deviennent virales

Il y a quelques jours, Anushka Sharma et Virat Kohli ont fait la une des journaux pour leur visite à Vrindavan. Ils ont fait don de châles et de couvertures à l’Aashram qu’ils ont visité. les photos de leur visite à Vrindaan sont devenues virales en ligne. Plus tard, une vidéo de leur visite à l’Aashram de Baba Neem Karoli à Vrindavan est devenue virale. C’est Vamika qui a attiré l’attention dans la vidéo. Sa gentillesse a de nouveau volé beaucoup de cœurs.

Virat Kohli et Anushka Sharma se sont fixé des objectifs parentaux en éloignant leur enfant du tapage médiatique. Côté travail, Anushka Sharma a terminé Chakda Xpress l’année dernière.