Le joueur de cricket indien Virat Kohli et sa femme actrice Anushka Sharma ont accueilli leur premier enfant le 11 janvier et c’est une petite fille. Les nouveaux parents sont sur le nuage neuf alors que Virat a partagé la bonne nouvelle sur ses poignées de médias sociaux. Les tourtereaux ont partagé une note indiquant qu’ils sont ravis d’annoncer qu’ils ont été bénis avec une petite fille et ont remercié tout le monde pour tout l’amour, les prières et les bons voeux. Ils ont également mentionné que la mère et la fille vont bien et sont ravies de commencer ce nouveau chapitre de leur vie.

Ce qui a retenu l’attention des fans, c’est leur choix de couleur pour annoncer l’arrivée de la petite fille. Le message de Virat a abandonné le rose habituel et a choisi la couleur jaune à la place pour l’annonce. Il semble que le couple puissant envoie un message percutant à la société: ne pas étiqueter leur enfant avec des sexes et des couleurs, et les laisser vivre leur vie comme ils le souhaitent.

Anushka et Virat ont souvent été vus briser les stéréotypes et cette fois aussi, ils l’ont fait et en ont inspiré beaucoup. Dans une récente interview avec Vogue magazine, Anushka a déclaré: «Je ne pense pas que les garçons doivent porter du bleu et les filles du rose.»

Étant un couple de célébrités, ils ont un énorme fan qui les suit sur les réseaux sociaux. Cependant, l’actrice a déclaré au magazine qu’elle ne voulait pas élever son enfant aux yeux du public. Elle a dit qu’ils ne prévoyaient pas d’engager leur enfant dans les médias sociaux car l’actrice pense que c’est une décision que leur enfant devrait être en mesure de prendre. Elle a ajouté qu’aucun enfant ne devrait être rendu plus spécial que l’autre, car il est déjà assez difficile pour les adultes d’y faire face.

Le couple puissant avait également mis en place une crèche sur le thème des animaux avant la naissance de leur enfant, car ils aiment les animaux et veulent que leur bébé entretienne ce lien avec eux et soit plus gentil avec eux.