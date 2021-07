Anushka Sharma-Virat Kohli a réussi le ‘Bat Balance Challenge’ sans effort, la vidéo devient VIRALE

Anushka Sharma s’est récemment rendue sur son Instagram et a remixé une bobine que Virat a publiée sur son compte. Dans la vidéo, Virat tenait une batte sur ses doigts, incitant les téléspectateurs à faire de même. Anushka a relevé le défi et a posté sa vidéo.

Elle a sous-titré le message : « Je me suis amusée à relever le défi TakaTak #BatBalance avec @virat.kohli ! Montrez-nous aussi vos compétences en participant au défi #BatBalance sur l’application @mxtakatak maintenant. » On entend Anushka dire dans la vidéo: « Ok ok. On y va. Je l’ai. Moi et Virat équilibrant…khelenge (jouera) au cricket. » Virat a dit: « Chalo ab tumhari baari tum bhi yeh karke dikhao (Maintenant, c’est à votre tour de le faire). »

On peut voir Virat vêtu d’un t-shirt blanc et d’un jean bleu tandis qu’Anushka porte un haut à nœud sur le devant avec un motif à rayures avec un jean de poche.

Les fans ont adoré la vidéo. Ils se sont rendus dans la section des commentaires et ont apprécié les deux. L’un d’eux a écrit « Meilleur couple » suivi d’emojis de feu. D’autres étaient tous des cœurs pour les deux et spammés avec des emojis de feu.

Récemment, des photos inédites du couple ont pris d’assaut Internet. Les photos étaient celles du mariage de Zaheer Khan et Sagarika Ghate.

De plus, Anushka Sharma a lancé une nouvelle initiative dans laquelle elle a mis ses vêtements de maternité en vente en ligne.

Elle est allée sur sa page Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle on l’entend dire: « Salut les gars, je suis ravie de partager ma nouvelle initiative de partage de placard à travers laquelle j’ai choisi certains de mes vêtements de maternité préférés pour une vente caritative en ligne Si même 1% des femmes enceintes en Inde urbaine achetaient un vêtement de maternité dans un vêtement unifié, alors nous pourrions économiser tout ce qu’une personne seule a pu boire pendant plus de 200 ans. J’ai pensé que c’était un fait vraiment cool. de vos achats contribuera à soutenir la santé maternelle grâce à Sneha. Les économies environnementales de l’achat de ces pièces s’élèveraient à plus de 2,5 lakh litres d’eau potable. «

Pour les non avertis, Anushka et Virat sont actuellement au Royaume-Uni où le joueur de cricket a son championnat du monde d’essai. Les deux ont eu la chance d’avoir une petite fille nommée Vamika en janvier 2021.

Sur le plan du travail, Anushka a été vue pour la dernière fois dans Zero de Shah Rukh Khan avec Katrina Kaif.