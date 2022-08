Anushka Sharma-Virat Kohli a l’air stylé alors qu’ils sont cliqués à l’aéroport de Mumbai, les fans disent qu’ils sont “toujours favoris”

Virat Kohli et Anushka Sharma sont l’un des couples de célébrités les plus aimés du pays. Ils ne manquent jamais de nous donner des objectifs de couple, leur récente vidéo virale en est la preuve. Dans le clip viral, on peut voir le couple poser pour les papas à l’aéroport de Mumbai.

L’actrice de Bollywood Anushka Sharma, qui est récemment partie en voyage à Londres avec son mari Virat Kohli, est revenue à Mumbai. Le couple de célébrités a été aperçu à l’aéroport de Mumbai alors qu’il posait pour les caméras. La vidéo, qui devient virale, a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Les fans ont laissé tomber des cœurs sous le poteau.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : “ILY, VIRAT.. U TOO, ANUSHKA !” Le second mentionnait «le couple le plus aimant». La troisième personne a écrit “meilleur couple”. Le quatrième a dit: “Ils ont l’air si simples.” Le cinquième a commenté, “forever favs”.





Plus tôt, Sharma et Kohli ont été aperçus en train de manger dans un restaurant indien, Bombay Bustle, et ils reconnaissent même le moment de fan d’un chef.

Le duo a posé avec le chef Surender Mohan, et le maître cuisinier a partagé ce précieux moment sur son Twitter. Surender a posté la photo et a résumé son expérience de le servir en disant : “Heureux et honoré d’avoir eu la merveilleuse chaleur et la fierté de l’Inde @imVkohli et @AnushkaSharma dînent avec nous @BombayBustle.”

Récemment, parlant à Harper Bazaar, l’actrice de Zero a qualifié son industrie de course effrénée et a déclaré qu’elle était plus qu’un simple rat. “Mon industrie consiste à ‘courir, courir, courir, c’est une course effrénée’, et vous devez simplement en faire partie. Mais je suis plus qu’un rat dans une course effrénée. Je veux profiter de ma vie” , dit Sharma.

“J’aime jouer dans des films, j’aime être dans une pièce pleine de gens créatifs, discuter d’idées, trouver des façons de faire une scène et réfléchir à la façon dont le public y réagira. Tout est si agréable, je ne veux jamais C’est pourquoi j’ai dû faire un sacrifice”, a ajouté l’actrice.