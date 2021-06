Anushka Sharma tient à cœur le bébé Vamika, cliqué avec son mari Virat Kohli avant le WTC au Royaume-Uni ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le couple puissant de Virat Kohli et Anushka Sharma a été aperçu mercredi tard dans la nuit à l’aéroport de Mumbai. L’étourdissant de Bollywood a rejoint le mari du joueur de cricket alors qu’ils partaient pour le championnat du monde d’essai contre la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni.

Paps a réussi à cliquer dessus alors qu’Anushka a été vue tenant bébé Vamika près de son cœur dans un porte-bébé thoracique. Le célèbre photographe de célébrités Viral Bhayani a partagé des photos sur ses comptes de médias sociaux. Il a écrit en légende :

Toute l’équipe indienne ainsi que l’équipe féminine sont en route pour l’Angleterre pour leur prochain tournoi. Tous les joueurs de cricket ont été pris en photo avec leur conjoint et leurs enfants alors qu’ils sont tous arrivés dans un bus commun et non dans leurs voitures individuelles. #viratkohli #anushkasharma

Anushka Sharma a été aperçue tenant Vamika et alors qu’elle descendait du bus de l’équipe, elle a réussi à cacher le visage de bébé avec sa main. L’actrice était vêtue de tenues décontractées élégantes.

Côté travail, Anushka Sharma a été vue pour la dernière fois dans Zero d’Aanand L Rai, face à Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Elle produit actuellement le premier film du fils de feu Irrfan Khan, Babil, « Qala ». Il sera diffusé sur Netflix.

Virat Kohli est retourné à Mumbai peu après la suspension de la Premier League indienne 2021 (IPL) au milieu de la deuxième vague de COVID-19 dans le pays. Le duo a également lancé une collecte de fonds pour les patients atteints de coronavirus et collecté une somme énorme pour les nécessiteux.