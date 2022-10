Anushka Sharma, Taapsee Pannu et d’autres stars de Bollywood saluent la décision de la BCCI pour un jeu égal des équipes de cricket indiennes masculines et féminines

C’est une occasion joyeuse pour l’équipe de cricket des femmes indiennes. Jay Shah de la BCCI a annoncé que les équipes féminines et masculines de cricket auront désormais un salaire égal. C’est la première étape pour éradiquer la discrimination. Et des stars de Bollywood telles que Anushka Sharma, Taapsee Pannu, Abhishek Bachchan et d’autres ont salué cette décision en cette occasion aussi festive. Il y a eu de nombreuses discussions sur la discrimination entre les équipes de cricket masculines et féminines malgré le fait que l’équipe féminine ait établi et battu de nombreux records.

Les stars de Bollywood saluent la décision de BCCI

Anushka Sharma, Taapsee Pannu, Sachin Tendulkar, Akshay Kumar, Preity Zinta et d’autres stars ont salué la décision annoncée par Jay Shah. Jay Shah de BCCI a partagé un tweet disant que les frais de match pour les hommes et les femmes de cricket seront les mêmes alors qu’ils entrent dans la nouvelle ère de l’égalité des sexes dans le cricket indien. Ils ont mis en place une politique d’équité salariale avec les femmes BCCI. La décision a été saluée par Entertainment News.

J’ai le plaisir d’annoncer @BCCIpremier pas vers la lutte contre la discrimination. Nous mettons en œuvre une politique d’équité salariale pour nos contractuels @BCCIFemmes joueurs de cricket. Les frais de match pour les hommes et les femmes de cricket seront les mêmes alors que nous entrons dans une nouvelle ère d’égalité des sexes en ?? Criquet. pic.twitter.com/xJLn1hCAtl Jay Shah (@JayShah) 27 octobre 2022

Anushka Sharma salue la décision

Anushka, qui sera ensuite vue dans Chakda Xpress, jouant le joueur de cricket Jhulan Goswami a partagé une capture d’écran et a laissé tomber quelques émoticônes de mains qui applaudissent.

Taapsee Pannu loue aussi

Taapsee Pannu qui a pris la place de Mithali Raj pour Shabaash Mithu, un biopic sur l’ancienne skipper Indian Women a également tweeté louant la décision de BCCI.

Un grand pas vers un salaire égal pour un travail égal. Merci BCCI de montrer l’exemple ?? taapsee pannu (@taapsee) 27 octobre 2022

Abhishek Bachchan dit bravo

L’acteur de Breathe Into the Shadows a retweeté le tweet de Jay Shah. Abhishek Bachchan appelé a salué la décision.

Yuvraj Singh salue la pensée progressiste

S’appuyant sur son compte Twitter, Yuvraj Singh a qualifié la décision de Jay Shah de décision fantastique. Il a déclaré que cette décision pourrait encourager davantage de personnes à pratiquer le sport.

Fantastique décision de @BCCI avoir un salaire égal pour tous les hommes et femmes sous contrat central #TeamIndia joueurs de cricket ?? Montre l’état d’esprit progressiste des officiels et cela en encouragera beaucoup d’autres à se mettre au sport ! ?? @iRogerBinny @JayShah Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) 27 octobre 2022

Akshay Kumar est heureux

Ram Setu est super content de la décision. Il a dit que son cœur était très heureux de la décision et a félicité Jay Shah.

. @BCCI @JayShah ! C’est une décision absolument brillante, qui contribuera grandement à inciter nos joueuses à se lancer dans le cricket professionnel. ?????? https://t.co/4CyoESa0D2 Akshay Kumar (@akshaykumar) 27 octobre 2022

Vérifiez plus de réactions sur la décision de BCCI ici:

Ouah ! Je me suis réveillé avec une merveilleuse nouvelle. Quel pas fantastique dans la bonne direction en @BCCI. Merci @JayShah @ShuklaRajiv @irogerbinny @ThakurArunS & tous les autres qui ont rendu cela possible ? https://t.co/NrmYp7PJvu Preity G Zinta (@realpreityzinta) 27 octobre 2022

Lorsque vous responsabilisez les joueurs, vous faites ressortir le meilleur d’eux-mêmes ! L’équité salariale est une belle initiative. Gloire @JayShah!! ?? @BCCI Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 27 octobre 2022

C’est une décision historique pour le cricket féminin en Inde ! La politique d’équité salariale avec le WIPL l’année prochaine, nous inaugurons une nouvelle ère pour le cricket féminin en Inde. Merci @JayShah Monsieur & le @BCCI pour avoir rendu cela possible. Vraiment heureux aujourd’hui. https://t.co/xOwWAwsxfz Mithali Raj (@M_Raj03) 27 octobre 2022

Jay Shah a révélé que pour le test de cricket, les hommes et les femmes seront payés Rs 15 lakhs, pour ODI, ils seront payés Rs 6 lakhs et pour T20 Rs 3 lakhs.