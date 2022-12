Anushka Sharma souhaite à son mari Virat Kohli son anniversaire de mariage avec des photos uniques

Pour célébrer leur anniversaire de mariage, Anushka Sharma a laissé tomber un tas de photos mettant en vedette Virat Kohli et il a également eu un aperçu de la petite Vamika.

Prenant la légende, elle a écrit: « Quel meilleur jour qu’aujourd’hui pour publier ces belles photos pour nous célébrer, mon amour! Pic 1 – moi sachant que tu as toujours mon dos Pic 2 – gardant pour toujours la gratitude dans nos cœurs (les deux sont incroyablement chanceux) Pic 3 – Tu te reposes sur un lit d’hôpital un jour après mon long et douloureux travail Pic 4 – Nous allons bien goût dans les choses Pic 5- quelques camarades au hasard Pic 6- tu rends la plupart de mes photos impossibles à publier avec tes expressions uniques. Pic 7- BRAVO À NOUS, MON AMOUR AUJOURD’HUI, DEMAIN ET POUR TOUJOURS.

Réagissant au message, Virat a écrit: “Vous avez certainement les meilleures photos de moi.”

Virat a également partagé un message d’amour à l’occasion et a écrit : “5 ans de voyage pour l’éternité. Comme je suis béni de te trouver, je t’aime de tout mon cœur.”





Lors d’un match international de cricket contre le Bangladesh, Virat Kohli a marqué son 72e siècle, rendant sa femme Anushka Sharma heureuse et fière. Anushka a mis en ligne une photo heureuse de Virat pendant le jeu sur Instagram Story. Lors du téléchargement, Anushka Sharma a ajouté un cœur 100 et un cœur emoji. Virat a dépassé le record de Ricky Ponting de 71 siècles internationaux après avoir marqué son 72e siècle au cricket international. Le siècle ODI du droitier 44e, qui est revenu au format 50 ans après trois ans.

Anushka a récemment surpris tout le monde avec une apparition dans “Qala”. Sa participation au film a été gardée secrète et il semble qu’après sa sortie, le sujet soit devenu très brûlant. Le film, qui met en vedette Tripti Dimri, Swastika Mukherjee et Babil Khan, est soutenu par la société de production du frère d’Anushka, Karnesh Sharma, Clean Slate Filmz. Babil fait ses débuts au cinéma professionnel avec ce rôle.

Anushka jouera le légendaire speed bowler indien Jhulan Goswami dans le film très attendu Chakda Xpress dans les mois à venir.