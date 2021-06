Anushka Sharma souhaite à des «hommes exemplaires» son père et le père de Vamika Virat Kohli à l’occasion de la fête des pères avec des photos de grossesse inédites

C’est la première fête des pères de Virat Kohli en tant qu’Anushka Sharma et il a accueilli une petite fille nommée Vamika plus tôt cette année. Un vœu pour le skipper indien de la part de ses amoureux était attendu par ses fans. Maintenant, l’attente est terminée, Anushka est allée sur sa page Instagram et a partagé trois jolies photos pour souhaiter à son père ainsi qu’à Virat le jour de la fête des pères 2021. Fait intéressant, elle a partagé des photos sur lesquelles on a cliqué pendant sa grossesse.

Sur la première photo, Anushka est assise avec son père et les deux sont tout sourire pour la caméra. Sur la deuxième photo, on voit Anushka bercer son bébé en posant avec Virat à la plage. Sur la photo finale, Virat et son père posent joyeusement tout en se faisant cliquer.

Anushka a sous-titré son message comme « Les deux hommes les plus exemplaires. Les deux qui » me comprennent « . Rempli d’amour et de grâce généreux. Le meilleur père qu’une fille puisse avoir. #happyfathersday. »

Plus tôt cette année, le jour de la fête des mères, Virat avait souhaité Anushka en partageant un aperçu de Vamika avec elle. Il a écrit : « Voir la naissance d’un enfant est l’expérience la plus effrayante, incroyable et incroyable qu’un être humain puisse vivre. Après avoir été témoin de cela, vous comprenez la vraie force et la divinité des femmes et pourquoi Dieu a créé la vie en elles. C’est parce qu’elles sommes bien plus forts que nous les hommes. Bonne journée de la femme à la femme la plus féroce, la plus compatissante et la plus forte de ma vie et à celle qui va grandir pour ressembler à sa mère. Et aussi une bonne journée de la femme à toutes les femmes extraordinaires du monde. »

Actuellement, Virat est à Southampton en tête de l’équipe indienne contre la Nouvelle-Zélande lors de la finale du WTC. Anushka et Vamika l’ont accompagné.