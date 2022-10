Anushka Sharma serre étroitement sa fille Vamika dans ses bras alors qu’elle termine l’horaire de Chakda Xpress Kolkata

Anushka Sharma a enfin terminé le tournage de son prochain film Chakda Xpress à Kolkata et on l’a vue emmener sa fille Vamika explorer la ville. Elle a visité plusieurs endroits tels que Belur Math, le temple Kalighat et bien d’autres et s’est délectée de délicieuses sucreries des différents coins de la ville.

L’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager un aperçu de son voyage à Kolkata où elle a été vue embrassant une vue pittoresque. Sur une autre photo, elle a été vue tenant fermement sa fille Vamika dans ses bras tout en explorant différentes parties de la ville de la joie.

Plus tôt, Anushka avait parlé de son amour pour Kolkata. Elle a dit que Kolkata a toujours eu une place très spéciale dans son cœur tout en s’extasiant sur la chaleur de la ville et des gens, la nourriture délicieuse, la belle architecture.

“La dernière fois que j’ai tourné un film ici, c’était pour Pari et j’ai plusieurs bons souvenirs du tournage de ce projet ici. J’avais également tourné la vidéo d’annonce de Chakda Xpress aux jardins d’Eden et Jhulan était passé pour la même chose. C’était incroyable de l’avoir sur le plateau et d’interagir avec elle. C’est une âme tellement positive. Donc, revenir ici, c’est comme si la vie tournait en boucle pour moi et l’équipe”, avait-elle déclaré à IANS.

Anushka a également partagé son expérience de tournage pour le film et comment elle a créé des souvenirs qui dureront toute une vie. Elle a déclaré que tourner à Kolkata tout en retraçant le parcours de Jhulan Goswami était un hommage approprié à son héritage.