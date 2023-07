Anushka Sharma se promène à Londres, Virat Kohli devient photographe lors de leur journée avec Vamika, regardez

Dans la vidéo, Anushka Sharma portait un ensemble décontracté en jean. On peut la voir dans le train et explorer les rues de Londres avec une tasse de café à la main.

Elle a légendé la vidéo, « Major manquant – Promenades dans la ville de Londres et dans le café. PS- ce café a duré longtemps. »

Voici la vidéo

Dans la vidéo, Anushka Sharma portait un ensemble décontracté en jean. On peut la voir dans le train et explorer les rues de Londres avec une tasse de café à la main. Virat Kohli, d’autre part, peut être vu en train de prendre une vidéo franche. On peut également le voir promener Vamika dans sa poussette dans les rues de Londres.

Dès que l’acteur a sorti la vidéo, les fans ont complimenté le duo dans la section des commentaires.

Un fan a demandé : « Il ne manque pas de photographe ??? » tandis qu’un autre a écrit : « Des couples mignons Virushka ». « Le caméraman le plus cher et le plus populaire de tous les temps », a écrit un autre utilisateur des médias sociaux.

Virat et Anushka se sont mariés le 11 décembre 2017 en Italie et sont l’un des couples de célébrités les plus aimés. Le duo a eu la chance d’avoir leur fille Vamika le 11 janvier 2021. Pendant ce temps, sur le plan du travail, Virat faisait partie de l’équipe indienne qui a disputé la finale du championnat du monde de test ICC contre l’Australie à The Oval, à Londres.

L’Inde affrontera ensuite les Antilles dans une série tous formats à partir du 12 juillet. La série comprend deux tests, trois ODI et cinq T20I. Virat a pu être vu en action au cours de cette série dans Tests et ODI.

D’autre part, Anushka sera ensuite vue dans le prochain film biographique sportif Chakda Xpress qui est basé sur la vie de l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami et sera diffusé exclusivement sur Netflix.

LIRE | Acteurs qui sont apparus chauves à l’écran