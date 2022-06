Anushka Sharma, Sara Ali Khan, Shweta Bachchan et d’autres souhaitent à leurs pères d’adorables photos

Dimanche, les stars de Bollywood ont partagé des publications liées à la fête des pères sur les réseaux sociaux. De nombreuses célébrités, dont Sara Ali Khan, Ajay Devgn, Sanjay Dutt et Anushka Sharma, ont téléchargé des photos.

Shweta Bachchan, la fille de l’acteur Amitabh Bachchan, a posté une photo des deux sur Instagram. Dans son article, elle a cité une phrase mémorable de son film Shahenshah.





Sara Ali Khan a publié une photo avec son Abba Saif Ali Khan et son frère Ibrahim Ali Khan.





Sur ses Instagram Stories, Anushka Sharma a également posté une photo de son père. Son père, Ajay Kumar Sharma, semble absorbé par son téléphone sur la photo.





Ajay Devgn a partagé une photo d’un tournage avec son fils Yug Devgn









Sur les réseaux sociaux, Sanjay Dutt a publié des photos de lui et de ses enfants Trishala, Iqra et Shahraan. Il a également écrit une note touchante à son défunt père Sunil Dutt.





Madhuri Dixit a partagé une photo avec son mari Shriram Nene et leurs fils, Arin et Ryan. Elle a écrit : « Un père est un bouclier solide qui protège ses enfants. Quoi qu’il arrive, il ira toujours très loin pour les protéger, mais aussi leur enseigner les leçons que personne d’autre ne peut. Bonne fête des pères au meilleur papa du monde ! Nos garçons deviennent lentement les jeunes gentlemen que nous avons toujours imaginés.





Les pères sont incroyablement uniques. Il est à la fois le premier amour d’une fille et le premier super-héros d’un garçon. Nos pères sont nos piliers de soutien et nos personnes de référence pour tous les problèmes. La raison en est que les pères ont un impact significatif sur votre vie, vous apportent réconfort et soutien, vous assistent en toutes circonstances, etc. Profitez au maximum des petites choses en ce jour spécial.