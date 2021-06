Anushka Sharma salue maman qui a attrapé le ballon d’une main tout en tenant son bébé

Anushka Sharma aime chaque instant la maternité depuis Virat Kohli et elle a accueilli une petite fille Vamika en janvier de cette année. Souvent, l’acteur partage des posts concernant la maternité et c’est ce qu’elle a fait mardi aussi. Anushka a profité de son histoire sur Instagram et a partagé un reportage qui disait « Une maman américaine attrape le ballon d’une main tout en tenant un bébé dans la vidéo virale ».

L’acteur a écrit : « Rien que nous ne puissions faire. »

Selon les Inshorts, le rapport a déclaré : « Une mère américaine qui était dans les gradins lors d’un match de baseball a attrapé une fausse balle d’une main tout en tenant son bébé de trois mois dans l’autre, comme on le voit dans une vidéo virale. match entre les Cubs de Chicago et les Padres de San Diego.Les Padres de San Diego ont également posté la vidéo de la prise à une main de la femme sur Twitter.

Pendant ce temps, quand Anushka a annoncé le nom de sa fille, elle a écrit : « Nous avons vécu ensemble avec amour, présence et gratitude comme mode de vie, mais cette petite, Vamika l’a fait passer à un tout autre niveau ! Des larmes, des rires, de l’inquiétude. , bonheur – des émotions qui ont été vécues en l’espace de quelques minutes parfois ! Le sommeil est insaisissable mais nos cœurs sont TELLEMENT pleins. »

Actuellement, Anushka est en Angleterre avec Virat et Vamika alors que l’équipe indienne se prépare pour le Championnat du monde d’essai 2021 à Southampton.

Pendant ce temps, après avoir embrassé la maternité, Anushka a même tourné pour quelques publicités de marque des mois après avoir accouché de Vamika.