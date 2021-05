Anushka Sharma révèle qu’elle n’a pas fêté son anniversaire, dit «ça ne se sentait pas bien» | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice Anushka Sharma a mis en ligne un message vidéo dimanche pour remercier les fans pour leurs voeux d’anniversaire pour elle. Anushka, qui avait célébré son anniversaire la veille, a déclaré qu’elle prévoyait, avec son mari Virat Kohli, de lancer un mouvement pour aider les gens au milieu de la crise de Covid.

« Bonjour à tous, j’espère que vous êtes tous en sécurité. Je voulais juste vous dire un grand merci pour tous les beaux voeux d’anniversaire. Vous avez vraiment rendu ma journée spéciale. Mais au milieu de toute cette douleur et cette souffrance, ça ne me semblait pas bien pour fêter mon anniversaire. Mais j’ai vu vos messages spéciaux à mon intention et maintenant j’ai un message important pour vous. Je voudrais appeler tout le monde à s’unir et à soutenir notre pays en cette heure ou crise. Virat et moi nous réunissons pour Faites notre part. Nous partagerons bientôt les détails afin que vous puissiez également faire partie de ce mouvement. N’oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau. Les gars, soyez prudents et prenez soin de vous », a-t-elle déclaré sur Instagram.

L’actrice n’a posté aucune photo ou vidéo de son anniversaire.

Anushka sera ensuite vu dans le film « Kaneda » et aussi un biopic du joueur de cricket indien Jhulan Goswami.