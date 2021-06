New Delhi: Le joueur de cricket indien Virat Kohli a dirigé l’équipe indienne s’est rendu au Royaume-Uni pour les finales du Championnat du monde d’essai avec la Nouvelle-Zélande il y a quelques jours. Le capitaine de cricket indien était accompagné de sa superbe femme actrice-productrice Anushka Sharma et de sa fille Vamika.

Anushka Sharma a décidé de télécharger une photo d’elle subissant une procédure de quarantaine obligatoire avec son mari Virat Kohli dans un hôtel britannique. Elle a écrit en légende : « Ne pas ramener de travail à la maison ne sera pas applicable à Virat pendant un certain temps. #QuarantaineAuStadium ».

Avec cette publication sur les réseaux sociaux, Anushka a révélé le lieu de leur séjour.

Virushka est actuellement à Southampton et semble rester dans un hôtel somptueux situé à l’intérieur du stade de cricket. Compte tenu de la proximité du stade par rapport à l’hôtel, comme on le voit sur la photo, Anushka encouragera certainement le plus fort Virat et les hommes en bleu alors qu’ils cherchent à remporter le trophée du championnat d’essai.

Côté travail, Anushka Sharma a été vue pour la dernière fois dans Zero d’Aanand L Rai, face à Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Elle produit actuellement le premier film du fils d’Irrfan Khan, Babil, « Qala ». Il sera diffusé sur Netflix.

Virat Kohli est retourné à Mumbai peu après la suspension de la Premier League indienne 2021 (IPL) au milieu de la deuxième vague de COVID-19 dans le pays. Le duo a également lancé une collecte de fonds pour les patients atteints de coronavirus et collecté une somme énorme pour les nécessiteux.