Anushka Sharma remercie les fans pour leurs souhaits d’anniversaire, suggère de lancer «  un mouvement  » avec Virat Kohli au milieu de la crise COVID-19

L’anniversaire d’Anushka Sharma est le 1er mai et l’acteur en a eu un calme cette année. Au milieu de la crise des coronavirus, l’acteur est resté à l’écart des médias sociaux et même Virat Kohli n’a pas publié de souhait d’anniversaire pour elle. Dimanche, Anushka est allée sur sa page Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle elle a remercié tout le monde pour leurs souhaits, mais a également déclaré que ce n’était pas la bonne chose pour elle de le célébrer. Elle a également fait allusion au lancement d’un «mouvement» avec leur initiative.

Anushka a déclaré: « Salut les gars, j’espère que vous êtes en sécurité. Je veux juste dire un grand merci à tous pour tous les beaux souhaits d’anniversaire qui ont vraiment rendu ma journée spéciale. Mais au milieu de toute cette douleur et cette souffrance, c’est juste Je ne me sentais pas bien pour fêter mon anniversaire. Mais j’ai vu vos messages spéciaux et maintenant j’ai un message important pour vous. «

L’acteur a ajouté: « Je voudrais appeler tout le monde à s’unir et à soutenir notre pays en cette heure de crise. Virat et moi nous réunissons pour faire notre part. Nous partagerons bientôt des détails afin que vous puissiez également faire partie de ce mouvement. Rappelez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. Les gars, restez prudents et prenez soin de vous. Merci. «

Pendant ce temps, Virat et Anushka ont accueilli une petite fille plus tôt cette année et l’ont nommée Vamika. Actuellement, le skipper indien est occupé par le tournoi IPL 2021 en cours dans lequel il dirige l’équipe RCB.

Anushka et Vamika ont rejoint Kohli alors qu’il voyageait à travers le pays pour les matches.