Anushka Sharma réagit après qu’un fan ait divulgué une vidéo de la chambre de Virat Kohli

L’équipe indienne de cricket est actuellement en Australie pour le tournoi de la Coupe du monde T20 en cours. Lors d’un incident choquant, un fan est entré dans la chambre d’hôtel du joueur de cricket indien Virat Kohli, a fait une vidéo de toute la pièce qui montrait les affaires de Virat et l’a divulguée sur les réseaux sociaux. Ladite personne a écrit “King Kohli’s Hotel Room” dans le clip.

Cet incident a énormément bouleversé Virat Kohli alors que l’ancien capitaine de cricket indien a partagé la même vidéo sur son compte Instagram et a publié une note qui dit: “Je comprends que les fans sont très heureux et excités de voir leurs joueurs préférés et sont ravis de les rencontrer et J’ai toujours apprécié cela. Mais cette vidéo ici est épouvantable et cela m’a rendu très paranoïaque à propos de ma vie privée. Si je ne peux pas avoir d’intimité dans ma propre chambre d’hôtel, alors où puis-je vraiment m’attendre à un espace personnel ?”.

Kohli poursuit : “Je ne suis PAS d’accord avec ce genre de fanatisme et d’invasion absolue de la vie privée. Veuillez respecter la vie privée des gens et ne pas les traiter comme une marchandise de divertissement.” L’épouse de Virat, Anushka Sharma, semble également énervée par ce comportement et même elle a écrit une note sur ses histoires Instagram, partageant la vidéo de Kohli.





“J’ai connu peu d’incidents où certains fans n’ont montré aucune compassion ou grâce dans le passé, mais c’est vraiment la pire chose. Une honte absolue et une violation d’un être humain et quiconque voit cela et pense” célébrité ho toh deal karna padega “devrait savoir que vous faites également partie du problème. Exercer un peu de maîtrise de soi aide tout le monde. De plus, si cela se produit dans votre chambre, où est la ligne ?”, a écrit l’actrice.

Plusieurs autres célébrités de Bollywood ont réagi à la vidéo de Kohli dans la section des commentaires. Arjun Kapoor a écrit: “C’est la partie la plus triste du fait que chaque personne a un appareil photo sur elle aujourd’hui”, tandis que Varun Dhawan a commenté: “Comportement horrible”. Parineeti Chopra a également écrit: “OMFG. Nouveau niveau de dépression.”