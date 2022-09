Anushka Sharma et Virat Kohli sont l’un des couples de célébrités les plus incroyables, ils ne manquent jamais de nous impressionner avec des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux. Lundi, Anushka est allée sur Instagram et a partagé trois adorables photos avec Virat.

Partageant les images, l’actrice a laissé tomber un cœur. En un rien de temps, la publication est devenue virale et les fans ont commencé à réagir. Plus de 14 000 000 personnes ont aimé les photos en une heure. Sur la première photo, on peut voir le couple se parler tout en prenant une tasse de café. Sur la deuxième photo, on les voit rire, tandis que la troisième photo est un selfie.

Regarde:





Plus tôt jeudi, Anushka Sharma a pris sa poignée Instagram après que son mari, le joueur de cricket indien Virat Kohli a terminé son 71e siècle dans le cricket international à la Coupe d’Asie 2022. Partageant quelques photos de Virat célébrant son 71e siècle sur le terrain, Anushka a écrit un légende courte mais douce pour son mari. Anushka a légendé les photos, “Pour toujours avec vous à travers tout et n’importe quoi.” Elle a suivi avec un coeur rouge et un emoji infini.





Sur les photos, Virat a été vu en train de célébrer son siècle pendant le match. Dès que les photos ont été publiées, les amis du couple sont intervenus dans la section des commentaires. L’épouse du joueur de cricket Yuzvendra Chahal, Dhanashree Verma a réagi avec des émojis cardiaques. Virat a également laissé tomber des emojis cardiaques sur le message de sa femme.

Le batteur vedette indien Virat Kohli a terminé son 71e siècle international très attendu et a propulsé l’Inde à un énorme 212/2 dans leurs 20 overs lors de leur dernier affrontement en Super Four contre l’Afghanistan lors de la Coupe d’Asie 2022 en cours.

Après son 71e siècle dans le cricket international, Virat Kohli a consacré sa tonne à sa femme et à leur fille. “Les deux dernières années et demie m’ont beaucoup appris. Je vais avoir 34 ans dans un mois. Ces célébrations en colère appartiennent donc au passé. En fait, j’ai été choqué. C’est le dernier format auquel j’ai pensé. C’était une accumulation de beaucoup de choses. L’équipe a été ouverte et serviable. Je sais qu’il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l’extérieur », a déclaré Virat après ses manches aux diffuseurs. “Et j’ai embrassé ma bague. Vous me voyez debout ici parce qu’une personne a mis les choses en perspective pour moi. C’est Anushka. Cette centaine est pour elle et pour notre petite fille Vamika aussi. Quand vous avez quelqu’un à côté de vous qui a des conversations mettant les choses en perspective, comme l’a été Anushka… quand je suis revenu, je n’étais pas désespéré. Six semaines d’arrêt, j’étais rafraîchi. J’ai réalisé à quel point j’étais fatigué. La compétition ne le permet pas, mais cette pause m’a permis de profiter à nouveau du jeu. ,” il ajouta.