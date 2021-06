Anushka Sharma « prend des photos au hasard », montre son côté touristique à Southampton

Anushka Sharma est à Southampton depuis le 2 juin ; elle et sa fille Vamika ont accompagné le mari-joueur de cricket Virat Kohli et l’équipe de cricket indienne pour leur tournée en Angleterre depuis Mumbai. Et depuis qu’Anushka a débarqué à l’étranger, l’actrice a offert à ses fans des photos étonnantes donnant un aperçu de sa vie anglaise.

Jeudi, Anushka s’est rendue sur Instagram et a partagé trois photos monochromes du stade Ageas Bowl où séjourne l’équipe de cricket indienne. Vêtue d’une chemise surdimensionnée et d’un jean et ses cheveux tirés en chignon, Anushka a réussi à avoir l’air radieuse comme toujours. Elle a sous-titré la série de photos comme « A prendre des photos au hasard et penser à une légende originale comme un message », suivi d’un sourire et d’emoji masqués.

Les fans ont comblé l’actrice d’amour dans la section commentaires. Alors que certains l’ont qualifiée de «magnifique», d’autres ont laissé tomber des emojis pour les yeux.

Pendant ce temps, Anushka a également partagé un souhait d’anniversaire spécial sur Instagram Stories pour la future maman Lisa Haydon. Elle a écrit : « Joyeux anniversaire Lisa. J’espère que le ‘Vaatavaran’ de ta grossesse te traite merveilleusement bien. »

Plus tôt, Anushka avait posté un selfie post-entraînement, mentionnant qu’elle avait essayé de voler des entraînements entre les tâches de maman.

Sur le plan du travail, Anushka a été vue pour la dernière fois dans Shah rukh khan starrer ‘Zero’ qui est sorti en 2018. Après 2018, l’actrice devenue productrice a soutenu quelques projets comme ‘Bulbbul’, ‘Paatal Lok’, et sera vue produisant le premier projet du fils de l’acteur Irrfan Khan, Babil Khan, « Qala ».