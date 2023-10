Anushka Sharma partage une photo affichant son baby bump au milieu des rumeurs de grossesse.

Depuis quelques jours, les rumeurs de grossesse d’Anushka Sharma circulent sur les réseaux sociaux. On suppose que Virat Kohli et Anushka attendent leur deuxième enfant. Bien que le couple soit resté discret à ce sujet, l’actrice a partagé un message affichant son baby bump, mais il y a une différence.

Jeudi, Anushka Sharma a profité de son Instagram et a partagé deux photos, sur l’une des photos, on la voit affichant son baby bump. Cependant, la photo date de l’époque où elle était enceinte de Vamika. La diva est jolie dans une robe noire. Sur la deuxième photo, l’actrice est vue assise dans le jardin, posant avec un téléphone. Partageant les photos, l’actrice a écrit : “Le temps passe vite… Et il était temps de procéder à cette mise à niveau indispensable, alors pourquoi se contenter quand vous pouvez mettre à niveau.” L’actrice met en avant un smartphone sur les photos.





Selon les rumeurs, Anushka Sharma serait dans son deuxième trimestre et éviterait ainsi toute apparition publique. Une source a déclaré au Hindustan Times : « Anushka attend son deuxième bébé. Comme la dernière fois, ils partageront officiellement la nouvelle avec le monde à un stade ultérieur. » La source a également ajouté qu’Anushka s’était tenue à l’écart du public pour éviter les spéculations.

Non seulement cela, il a également été rapporté qu’Anushka Sharma et Virat Kohli avaient été vus en train de visiter une maternité et la citation disait : “Ils ont demandé aux paparazzi de ne pas publier leurs photos, avec la promesse de faire une annonce bientôt.”

En parlant à Simi Garewal dans India’s Most Desirable, Anushka Sharma a été interrogée sur l’importance du mariage, ce à quoi elle a répondu : « Très important. Je veux me marier. Je veux avoir des enfants et quand je serai marié, je ne veux probablement pas travailler.

Virat Kohli et Anushka Sharma se sont mariés lors d’une cérémonie intime en novembre 2017 et ont accueilli leur fille Vamika en janvier 2021. Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anushka Sharma sera ensuite vue dans le film Chakda Xpress, un film biographique sur l’ancien Indien. le joueur de cricket Jhulan Goswami.

