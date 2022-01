Anushka Sharma partage une note sincère pour les jeunes mariés Mouni Roy-Suraj Nambiar – Découvrez ici

La renommée de « Naagin » Mouni Roy a épousé son beau, Suraj Nambiar, lors d’une cérémonie romantique à Goa. Les souhaits pour Mouni et Suraj arrivent de toute l’industrie.

Anushka Sharma a également envoyé ses félicitations aux jeunes mariés. Elle a partagé la publication de Mouni dans ses histoires Instagram et leur a souhaité en disant : « Félicitations @mouniroy & @nambiar13. Chérissez ce beau lien d’amitié et de solidarité !! Vivez dans l’amour. »

Tôt le matin, Mouni Roy et Suraj Nambiar se sont mariés dans une tradition du sud de l’Inde. Le mariage bengali, dit-on, aura lieu la nuit.

Partageant les photos de sa cérémonie de mariage dans le sud de l’Inde, Mouni Roy a sous-titré les photos en disant : « Je l’ai enfin trouvé… Main dans la main, béni par la famille et les amis, nous sommes mariés !!!!!!!!!!!! votre amour et vos bénédictions… 27.01.22 Love, Suraj & Mouni. »

Regarde-

Kangana Ranaut, Rajkummar Rao, Disha Parmar, Shraddha Arya, Aly Goni, Arjit Taneja, Amit Sadh, Sonal Chauhan, Rakshanda Khan, Amruta Khanvilkar, Angad Bedi, Karan Johar et d’autres ont tous souhaité bonne chance à Mouni et à son homme d’affaires. . En ce qui concerne son mariage, l’actrice de Brahmastra était magnifique dans un sari blanc et rouge, qui est la tenue de mariage traditionnelle des mariées. Suraj, vêtue d’une kurta beige et d’un pyjama, la complétait. Les deux tourtereaux semblent être complètement fous amoureux. Suraj est un homme d’affaires basé à Dubaï. Le couple s’est marié à Goa, où toutes les festivités précédant le mariage ont également eu lieu. L’emplacement est le célèbre hôtel W à Goa.