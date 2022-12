Anushka Sharma partage le “dernier dépotoir de l’année”, crédite le “hubster” Virat Kohli pour les photos

Anushka Sharma et Virat Kohli sont en vacances à Dubaï pour le Nouvel An 2023. Le soir du Nouvel An, l’actrice de Pari s’est rendue sur son Instagram et a partagé le dernier cliché de 2022 alors qu’elle téléchargeait quatre séries de photos dans une tenue noire cliquée par son mari. et as du cricket indien.

“Dernier dépotoir de l’année ! Photos par – Hubster @virat.kohli”, a-t-elle légendé son message avec un emoji au cœur rouge. Sagarika Ghatge, l’épouse de l’ancien joueur de cricket indien Zaheer Khan, s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit “Superbe” et a ajouté des yeux remplis d’émoticônes de cœur.

Les photos d’Anushka sont devenues virales dès qu’elle les a téléchargées sur l’application de partage de photos appartenant à Facebook. Ses fans et followers ont fait l’éloge de l’actrice dans la section des commentaires. Plusieurs utilisateurs d’Instagram l’ont appelée “bonnasse” et “magnifique” et ont laissé tomber des emojis de coeurs rouges.





Plus tôt dans la journée, l’actrice de Rab Ne Bana Di Jodi a également partagé une photo avec Virat avec Burj Khalifa en arrière-plan. “Cette ville, nous, hier soir”, avait-elle légendé cette photo qui a fait exploser Internet. “Royalty surcharged” et “Je vous aime tous les deux (emoji cœur rouge) objectifs de couple”, étaient quelques-uns des commentaires sous sa photo.





Côté boulot, Anushka Sharma fera son grand retour à l’écran avec Chakda Xpress. Le drame sportif à venir est basé sur l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami. Chakda Xpress est produit par Clean Slate Filmz, qu’Anushka et son frère Karnesh Ssharma ont lancé en 2013.

Elle a quitté la maison de production pour se concentrer sur son jeu d’acteur en mars de cette année. Le biopic sportif, qui a duré 65 jours et a été filmé sur sept horaires dans six villes, sera une sortie OTT directe sur la plateforme de streaming Netflix en 2023. La date de sortie n’a pas encore été annoncée.