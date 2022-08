Anushka Sharma partage la vidéo BTS de son prochain film

Lundi, la diva de Bollywood Anushka Sharma s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo BTS (dans les coulisses) de son film Chakda Express. Partageant la vidéo, elle a écrit: “Voici un aperçu du voyage Chakda Xpress avec notre directeur sérieux @prositroy.”

La vidéo présentait des scènes de la session de scénario, des plans d’Anushka sur les plateaux et au sol, jusqu’à Jhulan Goswami entraînant Anushka. Le réalisateur du film a donné la voix off et donné les détails du film.





Dès que la vidéo a été publiée, les fans de l’acteur et les amis de l’industrie sont intervenus dans la section des commentaires. Le mari d’Anushka, Virat Kohli, a réagi avec des émojis cardiaques. De plus, le légendaire stimulateur Jhulan Goswami a laissé tomber des émojis cardiaques.

Chakda Xpress marque le retour de l’acteur de Dil Dhadakane Do après sa dernière sortie Zero en 2018 avec Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Réalisé par Prosit Roy, Chakda Xpress est un biopic sportif basé sur la vie de l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami, qui sera diffusé exclusivement sur Netflix. La date de sortie définitive du film est toujours attendue.

L’Ae Dil Hai Mushkil jouera le rôle d’une joueuse de cricket pour la première fois de sa carrière et elle a annoncé son film de retour avec une vidéo d’annonce spéciale au début de 2022. Anushka a pris une longue pause de sa vie professionnelle après l’avoir accueillie. premier enfant, sa fille Vamika, car elle voulait passer du temps avec elle et après une longue attente, l’acteur de Jab Harry Met Sejal est prêt pour son retour.

Le frère d’Anushka, Karnesh Sharma, produira Chakda Xpress avec sa société de production maison Clean Slate Filmz. Le film sera diffusé directement sur Netflix. (Avec les entrées de l’ANI)