L’actrice de Bollywood Anushka Sharma, qui accompagne son mari et capitaine de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli en Angleterre pour sa tournée du Championnat du monde d’essai, a profité de son compte Instagram pour partager un aperçu de sa vie en « quarantaine au stade ». À côté d’une photo en solo posant en toile de fond d’un stade, Anushka qui était tout sourire pour la caméra, a plaisanté en disant que « n’apportez pas de travail à la maison » ne s’appliquera pas à son mari Virat Kohli pendant un certain temps. Elle a suivi la légende avec #’quarantineatthestadium’.

Avec cette publication sur les réseaux sociaux, Anushka a révélé le lieu de leur séjour. Virushka est actuellement à Southampton et on dirait qu’ils sont enfermés dans un hôtel somptueux qui se trouve à l’intérieur du stade de cricket. Compte tenu de la proximité du stade par rapport à l’hôtel, comme on le voit sur la photo, Anushka encouragera certainement le plus fort Virat et les hommes en bleu alors qu’ils cherchent à remporter le trophée du championnat d’essai.

« Ne ramenez pas de travail à la maison ne sera pas applicable à Virat pendant un certain temps. #QuarantaineAuStadium », a écrit Anushka à côté de la photo sur laquelle elle est vue avec un look décontracté. Vêtue d’un jogging gris confortable et d’un sweat-shirt blanc cassé, Anushka Sharma était magnifique sur la photo.

Regarde:

Pendant ce temps, des photos d’Anushka Sharma et de la fille de Virat Kohli, Vamika, sont devenues virales dans lesquelles les fans ont un aperçu du visage de la petite fille.

Virat Kohli et Anushka Sharma qui ont été photographiés transportant la petite Vamika dans un porte-bébé ont été photographiés alors qu’ils descendaient d’un bus dans lequel ils étaient accompagnés de toute l’équipe de cricket indienne et de leurs familles il y a quelques jours.

Comme prévu, les photos d’Anushka Sharma portant la petite munchkin Vamika sont devenues virales sur Internet alors qu’elle tentait de couvrir son visage et d’empêcher les paps de prendre des photos révélant le visage de sa fille.

Cependant, une photo de l’actrice descendant du bus en enroulant ses bras autour de Vamika a brisé Internet. Sur ladite photo, le visage de Vamika est légèrement visible alors qu’elle dort profondément dans le porte-bébé. C’est la première photo où les fans ont pu avoir le moindre aperçu de ce à quoi ressemble la fille de Virat Kohli et Anushka Sharma, Vamika.

Ce sera la première sortie outre-mer de Vamika avec ses parents et la première tournée internationale de Virat avec sa fille.