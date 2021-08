Anushka Sharma partage d’adorables photos de « poses décontractées dans le parc », réagit la femme de Yuzvendra Chahal, Dhanashree

Anushka Sharma a profité de son séjour au Royaume-Uni où elle et sa fille Vamika accompagnent Virat Kohli alors que l’Inde visite l’Angleterre pour le Championnat du monde de test. Avant le début de la série, Anushka et Virat ont passé du temps de qualité ensemble tout en visitant des endroits magnifiques de la ville.

Mercredi 4 août, Anushka a partagé un tas de photos adorables et amusantes sur son Instagram. Vêtu d’un sweat-shirt couleur pêche, d’un jean bleu déchiré et de chaussures blanches, on peut voir Anushka faire des poses «décontractées» et originales dans le parc. Dans tous les clichés, l’actrice affiche son sourire à un million de dollars.

Tout en partageant la photo, Anushka a écrit en hindi : « Quelques poses très décontractées dans le parc », avec une femme renversant des emoji de la main.

Réagissant à la photo, l’épouse du joueur de cricket Yuzvendra Chahal, Dhanashree, a laissé tomber des emojis de cœur et d’amour tandis que l’épouse d’Umesh Yadav, Tanya Wadhwa, a commenté avec des emojis souriants. Les fans de l’acteur de « PK » ont également fait couler de l’amour et des louanges pour elle dans la section des commentaires.

« Tu es magnifique », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté : « Dingo nush (cœur emoji). » Un troisième utilisateur a écrit: « Comment cuteeee », tandis qu’un quatrième utilisateur a commenté: « Telle mignonne que tu es une fille. »

Dernièrement, Anushka a partagé des photos de son escapade dans la campagne anglaise. Vendredi 30 juillet, elle a partagé l’une des photos de groupe les plus adorables de Durham, au Royaume-Uni, où elle pouvait être vue posant avec Virat, le couple présumé KL Rahul et Athiya Shetty, Ishant Sharma et sa femme Pratima Singh, Umesh Yadav et sa femme Tanya Wadhwa, productrice senior chez BCCI- Rajal Arora.

Partageant l’image cliquée à Durham, Anushka a écrit : « Dur’hum’ Saath Saath hai ».

Pour les non avertis, la série de championnats du monde d’essais a débuté entre l’Inde et l’Angleterre à partir du 4 août (mercredi) à Nottingham. La semaine dernière, l’équipe indienne a disputé un match d’échauffement de trois jours contre County Select XI.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anushka, qui a été vue pour la dernière fois dans le film « Zero », en 2018, avec les acteurs Shah Rukh Khan et Katrina Kaif, a produit deux projets acclamés – la série Web Amazon Prime Video « Pataal Lok » et le film Netflix ‘Bulbul’. Elle produit actuellement ‘Qala’, qui marque les débuts de Babil, le fils du défunt acteur Irrfan Khan.