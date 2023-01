Anushka Sharma offre des prières avec son mari Virat Kohli et sa fille Vamika à l’ashram de Baba Neem Karoli à Vrindavan

Anushka Sharma et Virat Kohli ont décidé de faire une pause dans leur vie bien remplie et de passer quelques instants sur une note spirituelle. L’actrice et son mari joueur de cricket vedette ont été aperçus en train d’offrir des prières dans la ville sainte de Vrindavan avec leur petit munchkin Vamika.

Les photos et vidéos du trio sont déjà devenues virales, car elles montrent la croyance du couple star en le tout-puissant. Le couple est allé visiter l’ashram de Baba Neem Karoli. Dans une vidéo, partagée par un fan club, on peut voir, Virat et Anushka écouter katha les mains jointes. La petite Vamika reçoit l’amour et les bénédictions du prêtre. Anushka fait un dandaut, un geste pour afficher la submersion envers le seigneur. Une autre chose qu’il faut apprécier est que tous les fan clubs qui ont téléchargé des photos et des vidéos de leur visite ont caché le visage de Vamika avec des emojis. Le duo a demandé à respecter sa vie privée, et les fans l’ont reconnu.

Voici la vidéo et les photos











La semaine dernière, Anushka Sharma et Virat Kohli étaient en vacances à Dubaï pour le Nouvel An 2023. La veille du Nouvel An, l’actrice de Pari s’est rendue sur son Instagram et a partagé le dernier cliché de 2022 alors qu’elle téléchargeait quatre séries de photos dans une tenue noire cliqué par son mari et joueur de cricket indien.

“Dernier dépotoir de l’année ! Photos par – Hubster @virat.kohli”, a-t-elle légendé son message avec un emoji au cœur rouge. Sagarika Ghatge, l’épouse de l’ancien joueur de cricket indien Zaheer Khan, s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit “Superbe” et a ajouté des yeux remplis d’émoticônes de cœur.

Côté boulot, Anushka Sharma fera son grand retour à l’écran avec Chakda Xpress. Le drame sportif à venir est basé sur l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami. Chakda Xpress est produit par Clean Slate Filmz, qu’Anushka et son frère Karnesh Ssharma ont lancé en 2013.