Anushka Sharma, Natasa Stankovic, Athiya Shetty figurent dans une bobine Instagram avec la femme de Ravindra Jadeja, Rivaba; La réponse du joueur de cricket a divisé les internautes

IPL 2023 se dirige vers sa grande finale. Les joueurs de cricket et leurs charmantes épouses attirent l’attention des médias. Les WAG glamour ont leurs propres bases de fans. De nombreux fans ont des mèmes, des bobines et toutes sortes de contenus les impliquant. Maintenant, une page Instagram nommée Cricket Reels a publié un message impliquant toutes les épouses de joueurs de cricket qui sont célèbres à part entière. Il comprend Anushka Sharma, Natasa Stankovic, Dhanashree Verma et Athiya Shetty. À la fin vient Rivaba Jadeja. Comme nous le savons, elle est une politicienne célèbre et a connu ses grands discours.

Le joueur indien et Chennai Super Kings Ravindra Jadeja a aimé ce message. Bien que cela soit compréhensible étant donné qu’il présente également sa meilleure moitié, Rivabai Jadeja, beaucoup ont estimé qu’il n’était pas nécessaire d’aimer un message qui compare cela aussi d’une manière quelque peu désobligeante. C’est ainsi que les internautes ont réagi sur les réseaux sociaux au même…

J’adore jadeja en tant que joueur de cricket, mais je n’aurais pas dû aimer une telle bobine mettant en vedette les épouses de ses coéquipiers Swapnil (@Swapnil_viper) 21 mai 2023

Rien de mal à cela. Il confirme juste qu’il est fier de son choix. Che (@Cheaftertruth) 21 mai 2023

Comment est-il si toxique !? VK18 (@SG_1511) 21 mai 2023

Il l’a détesté maintenant. Mais, un comportement sanghi doux sort. ? Mangalam Undagattum ! (@JPngraponnu) 22 mai 2023

Eh bien, ils ont joué la chanson de Jauhar en arrière-plan montrant Mme Jadeja ?… Qu’est-ce qu’ils suggèrent ???? @KD (@akd7897) 21 mai 2023

parce que la bobine est misogyne? La femme de Jadeja est meilleure parce qu’elle porte un sari ou parce qu’elle fait partie du BJP ? ? dr rizz (@cloutchasing_v) 22 mai 2023

Les femmes des autres joueurs de cricket sont soit des actrices, soit des roturières. La femme de Jadeja est une politicienne, donc peut-être qu’elle porte des saris couverts adaptés à sa profession. Un politicien dansant sur des rouleaux ne serait pas professionnel. De telles bobines faisant honte aux autres vêtements ne devraient pas être affichées. 51 Madhumitha Rajaraman (@MacCheese2526) 21 mai 2023

Il semble qu’il n’aime plus le poste maintenant. Mais pas mal de personnes ont fait des commentaires à ce sujet. Rivaba Jadeja a gagné avec plus de 50 000 voix aux élections du Gujarat. il semble qu’elle aussi ait aimé ce post. Dernièrement, il y a des rumeurs de rupture entre MS Dhoni et Jadeja. Elle a contesté de Jamnagar qui est le foyer Rajputana du Gujarat. Il est normal de voir un trolling excessif des joueurs et de leurs épouses, mais c’est une première fois.