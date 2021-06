Anushka Sharma montre son sourire effronté tout en tenant bébé Vamika, la photo devient virale

Virat Kohli et ses collègues ont atterri à Southampton où ils sont en quarantaine et ont lancé l’entraînement pour le Championnat du monde de test (WTC 2021). Avec les joueurs de cricket, leur WAGS les a également accompagnés et ils profitent du beau temps en Angleterre. Bien que les équipes de cricket de différents pays soient en compétition les unes contre les autres, mais en dehors du terrain, elles sont souvent des amis proches. Par exemple, Virat et le joueur de cricket sud-africain Ab de Villiers.

Après eux, il semble que leurs épouses, l’acteur Anushka Sharma et Danielle de Villiers, qui est entrepreneure, soient également amies. Danielle a récemment organisé une session « Ask Me Anything » sur Instagram où l’un des utilisateurs lui a demandé : « Est-ce que vous et Anushka Sharma traînez ? » Ce à quoi elle a répondu : « C’est l’une des personnes les plus adorables et les plus généreuses que j’aie jamais rencontrées. Nous ne vivons pas dans le même pays, mais si nous le faisions, j’aimerais penser que nous le ferions. »

Ce faisant, Danielle a laissé tomber une jolie photo d’Anushka tenant Virat et sa petite fille Vamika dans ses bras. La photo réchauffera instantanément les coques de vos cœurs.

Alors qu’elle se faisait prendre à l’aéroport de Mumbai, Anushka a tenu Vamika dans ses bras et a caché son visage aux paparazzi alors qu’on leur cliquait.

Récemment, lorsqu’on a demandé à Virat quand ils publieraient des photos de Vamika sur les réseaux sociaux, le skipper indien avait déclaré: « Nous avons décidé en tant que couple de ne pas exposer notre enfant aux réseaux sociaux avant qu’elle ne comprenne ce que les médias sociaux sont et peuvent faire son propre choix. »