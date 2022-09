Anushka Sharma manque Virat Kohli alors qu’il part pour la série T20I contre l’Australie

Ce n’est un secret pour personne qu’Anushka Sharma et Virat Kohli se sont soutenus à travers tous les vents et ils continuent de toucher leurs fans avec leur chimie aimante. Après la Coupe d’Asie 2022, Virat est désormais parti pour la série T20I face à l’Australie. Et pendant que Virat est absent, Anushka est actuellement en mode mari disparu majeur.

Elle s’est rendue sur Instagram pour exprimer ses sentiments profonds envers son mari. Elle a partagé une photo romantique de retour où les deux sont vus s’embrasser dans le giron de la nature. “Le monde semble plus lumineux, excitant, plus amusant et globalement bien meilleur dans des endroits aussi beaux que ceux-ci ou même lorsqu’il est enfermé dans une bio-bulle d’hôtel avec cette personne #MissingHubby trop de messages”, a-t-elle écrit.

Il y a quelques semaines, Anushka avait publié une multitude de photos de Virat du match Inde contre Afghanistan de la Coupe d’Asie 2022 au cours de laquelle il a achevé son 71e siècle dans le cricket international. Elle a dit qu’elle était toujours avec lui à travers tout et n’importe quoi. En réponse au message, Virat a laissé tomber des emojis au cœur rouge.

Anushka tourne actuellement pour son prochain film Chakda Xpress. Elle et sa fille Vamika sont déjà à Londres et il a été rapporté qu’avant de revenir pour la Coupe d’Asie, Virat sera rejoint par les membres de sa famille pour passer du temps de qualité avec ses proches.

Sur le plan du travail, Anushka ne néglige aucun effort pour son film de retour Chakda Xpress, qui est un biopic sur le joueur de cricket de bowling rapide Jhulan Goswami. L’actrice s’entraînera intensivement pour le jeu à Leeds au Royaume-Uni, pour se préparer avant de tourner les parties intensives de cricket du film. Cela marque son retour au cinéma après sa sortie en 2018 Zero dans laquelle elle a joué aux côtés de Shah Rukh Khan et Katrina Kaif.