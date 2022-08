Anushka Sharma laisse tomber des photos hilarantes avec son mari Virat Kohli, l’appelle “joli garçon”

Anushka Sharma a partagé deux superbes photos d’elle et de son mari Virat Kohli sur Instagram. Elle a légendé le post comme “Toujours voulu créer un groupe avec un garçon mignon.”

Virat Kohli et Anushka Sharma sont revenus à Mumbai de leurs longues vacances à Londres et à Paris récemment et les paparazzi étaient déjà à l’aéroport, attendant de saluer le couple puissant. Virat et Anushka ainsi que leur fille Vamika ont passé près d’un mois en Angleterre et en France.

À leur retour à Mumbai, Virat et Anushka s’attendaient à ce que les paparazzis soient là et ils avaient donc déjà quelque chose en tête. Dans une vidéo virale qui se répand maintenant sur Internet, on peut voir Kohli sortir de l’aéroport, mais il exhorte les papas à ne pas cliquer sur les photos de Vamika

Il leur dit alors que lui et Anushka reviendraient pour des photos s’ils laissaient passer Vamika. Les papas ont accepté et plus tard Virat et Anushka ont posé devant les médias.

En parlant de Kohli, il est actuellement en pause dans le cricket, ayant été mis au repos par la BCCI pour la tournée en cours aux Antilles et il ne jouera pas non plus de rôle dans la prochaine tournée au Zimbabwe.

Anushka, qui a été vue pour la dernière fois dans Zero, sera ensuite vue dans Chakda Xpress par le réalisateur Prosit Roy. Basé sur la vie de l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami, le film est une biographie sportive. Il sortira sur Netflix le 2 février 2023.