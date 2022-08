Anushka Sharma laisse tomber de superbes photos dans un ensemble beige assorti, Neena Gupta dit “comme un look propre”

L’acteur de Bollywood Anushka Sharma, vendredi, a laissé tomber quelques adorables images candides d’elle assise sur un banc.

S’adressant à Instagram, l’acteur de NH-1 a partagé une série de photos qu’elle a sous-titrées : “Qu’y a-t-il de mieux qu’une belle promenade dans le parc ? Assise sur un banc.





Sur la première photo, Anushka pouvait être vue assise sur un banc dans une pose formelle, enfilant une tenue beige et montrant son profil gauche à la caméra. Sur une autre photo, l’acteur de Zero a pris une pose décontractée alors qu’il était assis sur le banc. Sur la dernière photo, on peut la voir afficher son joli sourire et un sourire jusqu’aux oreilles.

Peu de temps après que l’acteur de Rab Ne Bana Di Jodi ait laissé tomber le message, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge. L’acteur Vani Kapoor a laissé tomber une émoticône de cœur rouge dans la section des commentaires.

Diana Penty a commenté, “So Lovely” “Tu es la plus belle personne”, a commenté un fan.

Anushka a fait une longue pause dans sa vie professionnelle après avoir accueilli son premier enfant, sa fille Vamika, car elle voulait passer du temps avec elle et après une longue attente, l’acteur de “Jab Harry Met Sejal” est prêt pour son retour. Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anushka tourne actuellement pour son prochain film biographique sportif Chakda Xpress où on la verra incarner le rôle de l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami.

Anushka jouera le rôle d’une joueuse de cricket pour la première fois de sa carrière et elle a annoncé son retour avec une vidéo d’annonce spéciale au début de 2022. Le frère d’Anushka, Karnesh Sharma, produira Chakda Xpress avec sa société de production domestique Clean Slate Filmz.

Le film sera diffusé directement sur Netflix. Elle a été vue pour la dernière fois dans Zero face à Shah Rukh Khan, sorti en 2018.