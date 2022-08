Anushka Sharma la raison de la dépression de Virat Kohli ? KRK fait une déclaration bizarre et se fait critiquer par les internautes

KRK (Kamaal Rashid Khan) est connu pour ses tweets controversés dans lesquels il cible les célébrités de Bollywood. Récemment, il a ciblé Anushka Sharma dans un tweet et a blâmé l’actrice pour la dépression de Virat Kohli. Dans le tweet, il a écrit que Virat est le premier joueur de cricket indien à avoir un problème de dépression, et c’est le résultat de son mariage avec une actrice. Il a affirmé qu’Anushka devait avoir mis dans l’esprit de Virat qu’il avait le problème de la dépression.

Eh bien, les internautes n’étaient pas satisfaits du tweet de KRK et l’ont critiqué pour avoir publié des choses aussi “dégoûtantes”. Après avoir fait face au contrecoup, il a ensuite supprimé le tweet.

Les tweets de KRK ont fait les nouvelles du divertissement. Il a également publié quelques tweets supplémentaires sur la dépression de Virat Kohli. Dans l’un des tweets, il s’est demandé si Virat lui-même avait déclaré avoir un problème de dépression, comment pouvait-il être dans l’équipe pour la Coupe d’Asie 2022 ? Il a en outre écrit : “Les sélecteurs ont-ils également un problème de dépression ?” Découvrez les tweets ci-dessous

Je ne peux tout simplement pas comprendre, quand #ViratKohli lui-même accepte qu’il a un problème de dépression, alors comment il est dans l’équipe pour #AsiaCup2022! Les sélecteurs ont-ils aussi des problèmes de dépression ? Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) 27 août 2022

Ek garçon fort indien du nord #ViratKohli ? Ko Dépression Ki Beemari Kaise Ho Gayee ? Ispe Vidéo Banta Salut hai. Dois-je faire la vidéo ? Comme pour OUI, RT pour NON. Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) 27 août 2022

Eh bien, KRK est connu pour ses critiques, ses prédictions sur le box-office et le ciblage des célébrités de Bollywood. Alors que certains internautes sont d’accord avec tout ce qu’il dit, les fans des célébrités l’ont critiqué à plusieurs reprises.

Hier (28), Virat Kohli a fait 35 runs et s’en est sorti. Ses fans attendaient sûrement plus de lui, et espèrent qu’il rebondira mieux lors du prochain match.

En parlant des films d’Anushka Sharma, l’actrice est actuellement occupée par le tournage de Chakda Xpress qui sera présenté en première sur Netflix. Le film est un biopic sur le joueur de cricket indien Jhulan Goswami, et une vidéo BTS du film est sortie aujourd’hui.