Roger Federer, ancien n ° 1 mondial et multiple vainqueur de tennis, a déclaré sa retraite du jeu après la Laver Cup 2022. Jeudi, la célèbre star du tennis a publié une longue note pour discuter de sa prochaine retraite.

Dans une vidéo qu’il a publiée, il s’est adressé à sa “famille du tennis et au-delà” avec son message.

Il a déclaré : “De tous les cadeaux que le tennis m’a offerts au fil des ans, le plus grand, sans aucun doute, a été les gens que j’ai rencontrés en cours de route : mes amis, mes concurrents et surtout les fans qui donnent le sport sa vie. Aujourd’hui, je veux partager quelques nouvelles avec vous tous.”

Il a également ajouté : “J’ai 41 ans. J’ai disputé plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m’a traité plus généreusement que je n’aurais jamais rêvé, et maintenant je dois reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière compétitive. La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier événement ATP. Je jouerai plus de tennis à l’avenir, bien sûr, mais pas en Grand Chelem ni sur le circuit.”

Anushka Sharma a posté la vidéo de Federar sur Instagram avec le commentaire “Genius”, et Kareena Kapoor Khan a partagé la nouvelle avec la remarque “légende”.

Anupam Kher a écrit : « Il n’y a pas moyen de contourner le travail acharné. Embrasse le!” La citation de @rogerfederer avec laquelle j’essaie de vivre. Vous avez non seulement inspiré des millions de passionnés de tennis et de sport par votre jeu, mais vous avez également conquis les gens par votre gentillesse. Merci. #GOAT #Tennis #Retraite #RogerFederer.

Au fil des ans, Federer a battu de nombreux records de tennis en simple masculin. Depuis ses débuts professionnels, Federer, qui est généralement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, a remporté 103 titres ATP et 20 tournois du Grand Chelem.