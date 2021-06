Anushka Sharma joue une scène émotionnelle intense à sa classe d’acteur avant les grands débuts de Bollywood

Anushka Sharma fait partie de l’industrie cinématographique depuis près de 13 ans maintenant. L’actrice a fait ses débuts d’actrice avec Rab Ne Bana Di Jodi face à Shah Rukh Khan sorti en 2008. Mais avant cela, Anushka était mannequin et a défilé dans plusieurs défilés de mode. Elle a également joué dans de nombreuses publicités télévisées avant de devenir célèbre à Bollywood. Avant de devenir un grand acteur au cinéma, Anushka a suivi une formation dans une école de théâtre.

Nous avons mis la main sur une vidéo d’Anushka de sa séance d’entraînement où elle se prépare pour la scène. Dans la vidéo, on voit l’acteur appliquer de la glycérine dans ses yeux avant de jouer une scène intense avec son camarade de classe.

Dans une autre vidéo, Anushka interprète la scène avec une totale conviction et a éclaté en sanglots alors qu’elle jouait la séquence.

Pendant ce temps, en tant qu’acteur, la dernière sortie d’Anushka était « Zero » qui est sorti en 2018. L’acteur a eu une année bien remplie avec quatre sorties consécutives.

Plus tôt lors d’une interaction avec Pinkvilla, lorsque Sharma a été interrogée sur le fait de ne signer aucun film, elle avait déclaré: « Il y a une raison à cela. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai joué tellement de rôles dos à dos, ce qui était difficile et cela a pris beaucoup de moi. Au bout d’un moment, j’ai commencé à penser que je devais prendre un peu de temps avant de me consacrer au prochain projet. Je veux prendre ce temps pour choisir mon prochain projet et me préparer pour mon prochain projet. «

Actuellement, Anushka est à Southampton avec Virat Kohli et leur fille Vamika pour la finale du WTC.