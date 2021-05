À une rare occasion, Virat Kohli a organisé samedi une session « Demandez-moi n’importe quoi » sur sa page Instagram. Au cours de la session, le skipper indien a été définitivement bombardé par des tonnes de questions de la part de ses fans et followers. Cependant, Kohli a sélectionné quelques questions et y a répondu gentiment beaucoup à l’excitation de ses fans. Il y avait une question particulière posée à Virat par nul autre que sa femme et acteur Anushka Sharma.

La question « importante » était « Où avez-vous gardé mes écouteurs? » A quoi Virat répondit: « Toujours sur la table d’appoint, à côté du lit, mon amour. »

C’était la dernière question à laquelle Kohli a répondu avant de quitter la session.

L’un des utilisateurs a demandé à Virat quand partagerait-il des photos d’Anushka et de sa fille nouveau-née Vamika ainsi que la signification de son nom. Ce à quoi il a dit: « Vamika est un autre nom pour la déesse Durga. Non, nous avons décidé en tant que couple de ne pas exposer notre enfant aux médias sociaux avant qu’elle ne comprenne ce que sont les médias sociaux et puisse faire son propre choix. »

Auparavant, dans un communiqué, Virat et Anushka avaient appelé les papes à ne pas cliquer sur les photos de Vamika. Ils ont déclaré: « Bonjour, Merci pour tout l’amour que vous nous avez apporté pendant toutes ces années. Nous sommes heureux de célébrer cette occasion mémorable avec vous. En tant que parents, nous avons une simple demande à vous faire. Nous voulons protéger la vie privée de notre enfant et nous avons besoin de votre aide et de votre soutien. «

Virushka a ajouté: « Même si nous veillerons toujours à ce que vous obteniez tout le contenu dont vous avez besoin avec nous, nous vous demandons de bien vouloir ne pas emporter ou transporter tout contenu qui a notre enfant. Nous savons que vous comprendrez d’où nous venons et nous merci pour la même chose. «