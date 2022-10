Anushka Sharma finit par jouer davantage lors d’un rendez-vous avec sa fille Vamika à Londres; Virat Kohli réagit [Watch]

Anushka Sharma est la mère de sa fille Vamika. Elle aime passer du temps de qualité avec son petit paquet de joie et aime jouer avec elle. Mais cette fois, Anushka a fini par jouer le plus lorsqu’elle est allée à un rendez-vous avec Vamika à Londres. Elle a partagé une vidéo dans laquelle elle a été vue en train de grimper sur un toboggan et de descendre. Ses fans et autres célébrités telles que Zareen Khan, Rakul Preet Singh et d’autres ont été fondus avec son innocence enfantine. Son mari Virat Kohli a également laissé tomber un tas d’emojis cardiaques pour sa femme et sa fille.