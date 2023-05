Anushka Sharma fait ses débuts au Festival de Cannes, ressemble à une princesse en robe à épaules dénudées

Lors de l’avant-dernier jour du 76e Festival de Cannes, l’actrice Anushka Sharma a fait ses débuts lors du prestigieux événement, et mon garçon, quelle première impression saisissante. Anushka Sharma a fait sa première apparition publique au Festival de Cannes, a foulé le tapis rouge et a stupéfié les spectateurs.

Le festival du film en cours qui se déroule à Frech Rivera, en France, s’est avéré être la plus grande célébration de l’art et des artistes dans différentes parties du monde. Le vendredi 26 mai, Anushka a foulé le tapis rouge de Cannes vêtue d’une robe Richard Quinn Couture ivoire à épaules dénudées, ornée de broderies artisanales de l’atelier interne et de roses en taffetas de soie ivoire. Elle l’a associé à des talons de Gianvito Rossi et à une pièce unique de boucles d’oreilles en diamant blanc et jaune en forme de poire ainsi qu’à des bagues en diamant jaune et blanc de Chopard. Les photos d’Anushka de Cannes ont été divulguées par son fan club et elles sont devenues virales en un rien de temps.

Les fans de Sharma saluent ses débuts à Cannes et ils sont gaga de son look. Un fan a écrit : « LA PLUS JOLIE FILLE QUE J’AI JAMAIS VUE. » « Elle a sa propre classe », a écrit un autre fan. Un internaute a écrit : « Quelle beauté ! » Un autre internaute a écrit : « Tellement mignon ». Avant Anushka Sharma, d’autres actrices telles que Sara Ali Khan, Esha Gupta, Urvashi Rautela, Manushi Chhillar et la vétéran des festivals Aishwarya Rai ont ébloui le tapis rouge cannois.

La semaine dernière, Anushka Sharma a célébré la performance spectaculaire de son mari Virat Kohli à l’IPL. Le jeudi 18 mai, Virat Kohli a donné une performance spectaculaire dans l’IPL et a marqué un siècle frappant contre Sunrisers Hyderabad au Rajiv Gandhi International Stadium. Il s’agit de la première centaine d’IPL de Virat Kohli depuis 2019 et de son sixième siècle en IPL. Elle a partagé quelques captures d’écran du match, sur sa story Instagram, et a écrit : « Il est (dynamite emoji). Quelle manche. » Côté travail, Anushka fera son retour sur grand écran avec Chakda Xpress.