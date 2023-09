Anushka Sharma fait l’éloge de son « super gars » Virat Kohli pour son siècle dans le match Asia Gup entre l’Inde et le Pakistan

Anushka Sharma fait l’éloge de Virat Kohli pour avoir marqué un siècle lors du match de la Coupe d’Asie Inde-Pakistan.

Virat Kohli et KL Rahul ont encouragé les fans de cricket indiens lundi alors qu’ils ont battu des siècles lors de la rencontre cruciale de l’Inde contre son principal rival, le Pakistan, lors du match Super Four de la Coupe d’Asie en cours. Le match avait commencé dimanche mais le jeu a dû être suspendu en raison de la pluie persistante. Après la reprise du jeu aujourd’hui, Kohli et Rahul étaient dans une forme sublime. La centaine spéciale de Kohli a suscité des éloges particuliers de la part de son épouse, l’actrice Anushka Sharma.

Kohli a franchi de nombreux jalons tout en marquant son 47e siècle ODI en franchissant également le cap des 13 000 courses dans le format. Anushka s’est rendue sur Instagram pour donner un peu d’amour à son mari pour les manches spéciales. Quelques minutes après que Virat ait terminé sa tonne, Anushka a partagé une photo de sa télévision (mettant en vedette le moment de célébration de Virat) sur Instagram Stories.

À côté de la photo, l’actrice a écrit : « Super coup, super mec (applaudissements et emoji coeur) !! » L’actrice a également partagé la photo de KL Rahul dans une autre histoire et l’a également félicité pour son siècle. Anushka a toujours encouragé Virat depuis le jour où ils ont commencé à sortir ensemble. Même avant leur mariage, l’actrice a été aperçue dans les stades en faveur de Virat et célébrant son exploit. Anushka et leur fille Vamika ont récemment été aperçues dans des stades encourageant Kohli ces dernières années.

La rencontre Inde-Pakistan en Coupe d’Asie est un match crucial pour les deux équipes car son vainqueur a de meilleures chances de se qualifier pour la finale du tournoi. Les doubles tonnes de Virat et Rahul ont aidé l’Inde à marquer un solide total de 356 lors de leurs 50 overs. À condition que la pluie reste à l’écart, le Pakistan devra en chasser 357 pour gagner le match.

Pendant ce temps, Anushka Sharma sera bientôt vue en train de jouer elle-même au cricket, mais uniquement à l’écran. Dans son prochain film Chakda Xpress, Anushka jouera le rôle de l’ancien lanceur rapide indien Jhulan Goswami. Réalisé par Prosit Roy, le film est écrit par Abhishek Banerjee et devrait sortir sur Netflix le 16 décembre de cette année.

