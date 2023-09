Anushka Sharma fait-elle une apparition parmi les rumeurs de grossesse ? L’actrice fait signe aux papas de garder une certaine distance [Watch Video]

Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Virat Kohli et Anushka Sharma seraient à nouveau parents. Il semblerait que l’actrice en soit déjà à son deuxième trimestre. Une source a déclaré à l’Hindustan Times qu’elle était enceinte et qu’elle faisait donc profil bas. Les fans sont ravis de savoir que Vamika sera une sœur aînée. Comme auparavant, Virat Kohli et Anushka Sharma devraient faire une annonce officielle en temps voulu. Aujourd’hui, l’actrice a été aperçue en banlieue. Elle était vêtue d’un jean avec une chemise blanche surdimensionnée. L’actrice a fait signe aux papistes de ne pas s’approcher très près.

Jetez un oeil à la vidéo d’Anushka Sharma avec les paps

Anushka Sharma et Virat Kohli ont accueilli Vamika Kohli il y a deux ans. Elle était enceinte pendant la pandémie. Le couple a gardé Vamika à l’abri des regards du public. Bien qu’ils partagent des aperçus sur Instagram, ils n’ont pas montré son visage. Cela leur a valu des réactions mitigées de la part du public. Dans les foyers indiens, les gens sont superstitieux à ce sujet, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait fait profil bas. Son film Chakda Xpress était censé sortir cette année, mais rien n’est plus clair à ce sujet.

Anushka Sharma a fait une pause pour son bébé

L’actrice essayait de jongler avec les rôles de producteur et d’acteur. Mais elle a déclaré que son frère Karnesh Sharma dirigerait désormais la société de production cinématographique. Elle aimerait se concentrer sur le théâtre. Anushka Sharma a dû travailler dur pour se remettre en forme après sa première grossesse. Virat Kohli et elle adorent leur petite fille, Vamika. Le couple a rejoint le club des célébrités comme Yash-Radhika Pandit, Riteish Deshmukh-Genelia D’Souza et d’autres qui n’ont pas beaucoup d’écart entre deux enfants. Nous leur souhaitons le meilleur si les rumeurs sont effectivement vraies !