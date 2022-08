Anushka Sharma était de bonne humeur alors qu’elle posait avec son mari Virat Kohli à l’aéroport; quiz des internautes si “elle est ivre” ? [WATCH]

Anouchka Sharma et Virat Kohli faites l’un des meilleurs couples de la ville de clinquant. Chaque fois qu’ils sortent en public, leurs photos deviennent virales. Ils sont maintenant les parents adorés de leur fille Vamika. Le couple a décidé de ne pas laisser le regard des médias s’approcher de Vamika. Ce matin, Virat et Anushka ont été papotés à l’aéroport sans leur fille. Habillés en tenue décontractée, Anushka et Virat semblaient de bonne humeur. L’actrice semblait assez excitée, peut-être pour leur voyage.

Les internautes trollent Anushka Sharma pour son comportement à l’aéroport

Bien que Virat et Anushka semblaient être dans leur espace heureux, certains internautes ont demandé si Anushka Sharma était ivre. Dans la vidéo, Virat peut être vu en short, t-shirt et chemise tandis qu’Anushka Sharma porte un pantalon de survêtement décontracté et un haut avec une casquette. Ils sont revenus de leurs vacances à Londres dont les photos étaient partout dans Entertainment News. Découvrez la vidéo et les commentaires ci-dessous :

Entertainment News : les prochains projets d’Anushka Sharma

Côté travail, Anushka Sharma sera ensuite vue dans Chakda Xpress. Dans le film, l’actrice essaie le rôle d’un joueur de cricket. C’est après un long écart après Zero qu’Anushka Sharma fera son grand retour en tant qu’acteur. Zero était le dernier film d’Anushka Sharma avec Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Il a lamentablement échoué au box-office. Elle a ensuite pris la relève en tant que productrice et a soutenu quelques projets intéressants sous Clean Slate Filmz. Elle a maintenant quitté la maison de production et a donné les rênes à son frère. En dehors de cela, des rapports indiquent qu’Anushka Sharma sera également vue dans un film intitulé Kaneda. Restez à l’écoute de BollywoodLife pour en savoir plus.