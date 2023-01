Anushka Sharma et Virat Kohli organisent le bhandara pour 100 voyants à Rishikesh, les fans les félicitent pour “avoir embrassé leur culture”

Quelques heures après que l’actrice Anushka Sharma et son mari, le joueur de cricket Virat Kohli aient rencontré Swami Dayanand dans son ashram de Rishikesh, le couple célèbre a organisé un bhandara dans les locaux, y nourrissant une centaine de voyants et recevant leurs bénédictions. Des photos de la fête organisée par Anushka et Virat ont été partagées par les fan clubs sur les réseaux sociaux avec des éloges pour les deux pour “avoir embrassé leur culture”.

Mardi matin, une photo est apparue en ligne montrant Anushka et Virat au samadhi de Swami Dayanand Ji Maharaj à Swami Dayanand Ashram à Rishikesh. La visite intervient juste avant la série de tests Inde-Australie où Virat devrait jouer. Swami Dayanand Ji Maharaj était le « gourou spirituel » du Premier ministre Narendra Modi.

Plus tard dans la journée, les fan clubs ont partagé des photos et des vidéos du couple organisant une bhandara (fête religieuse) pour 100 voyants à l’ashram. Les images montraient les voyants assis par terre et de la nourriture leur étant servie alors que Virat et Anushka cherchaient leurs bénédictions les mains jointes.

Les fans ont félicité le couple pour le geste. L’un d’eux a tweeté: “Aucun autre joueur de cricket ou même célébrité n’a été aussi connecté aux racines que Kohli. Imaginez aller à Vrindavan, Rishikesh et Nainital. Comme si je n’avais vu aucune autre célébrité faire ce truc. Un autre a écrit: “C’est si bon de voir des célébrités embrasser leur culture si ouvertement comme ça.” D’autres ont dit que cela montrait qu’Anushka et Virat étaient liés à leurs racines.

Kohli fera partie de l’équipe indienne qui affrontera l’Australie lors du prochain trophée Border-Gavaskar. Le premier test doit commencer le 9 février à Nagpur. Anushka, quant à elle, marquera son retour sur grand écran cette année avec le biopic sportif Chakda Xpress, où elle incarne le joueur de cricket indien Jhulan Goswami. Ce sera sa première sortie depuis Zero (2018).