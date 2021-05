Anushka Sharma et Virat Kohli lèvent Rs 5 cr pour le soulagement du COVID, remercient les fans pour leurs généreuses contributions | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Anushka Sharma et son mari de cricket Virat Kohli ont lancé une collecte de fonds pour aider l’Inde à lutter contre la pandémie qui fait rage. L’initiative a reçu un immense soutien de la part de tout le monde et a aidé le couple puissant à collecter 5 crores de Rs pour le soulagement COVID.

Accablée par la réponse, Anushka Sharma s’est rendue sur Instagram et a partagé la mise à jour avec ses fans et a écrit dans l’histoire, «Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à franchir cette étape.«

Elle a remercié ses fans pour leur généreuse contribution et a également encouragé tout le monde à faire sa part en ces temps cruciaux.

Le couple de célébrités a également fait un don de Rs 2 crore au projet de collecte de fonds, qui permettra de collecter un total de Rs 7 crore pour soutenir la lutte du pays contre la pandémie COVID-19. La franchise IPL de Kohli, Royal Challengers Bangalore (RCB), apportera également une contribution financière pour aider les infrastructures de soins de santé liées au support Oxygen à Bengaluru et dans d’autres villes du pays.

Anushka embrasse actuellement la maternité après avoir accueilli son premier enfant avec Virat plus tôt cette année. Le couple a eu la chance d’avoir une petite fille nommée Vamika. L’actrice de ‘Ae Dil Hai Mushkil’ a été loin des feux de la rampe ces deux dernières années et n’a pris aucun nouveau projet.

Elle a été vue pour la dernière fois dans «Zero» aux côtés de Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Elle a récemment produit deux projets acclamés – la série Web Amazon Prime Video «Pataal Lok» et le film Netflix «Bulbul».