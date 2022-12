Anushka Sharma et Virat Kohli chérissent le “dernier lever de soleil de 2022”, l’adorable photo du couple star devient virale

Le couple puissant Anushka Sharma et Virat Kohli n’a pas manqué l’occasion de profiter du dernier lever de soleil de l’année 2022. Au petit matin de samedi, le couple a capturé le moment serein du lever du soleil à travers les objectifs et l’a partagé avec le monde.

Sur la photo, Virat et Anushka posent de dos et profitent de la brume de l’hiver avec les rayons du soleil. L’image ressemble à une belle peinture. Cela vous donne l’impression de vous réveiller tôt et de ne pas manquer un moment aussi pittoresque.

Voici la photo





Côté travail, Anushka fera son retour à l’écran avec Chakda Xpress.