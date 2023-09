Anushka Sharma et Virat Kohli attendent un deuxième enfant après Vamika ? Voici ce que nous savons

Selon les médias, Anushka Sharma est dans son deuxième trimestre et elle évite donc les apparences pour éviter les spéculations.

Si l’on en croit les médias, l’actrice Anushka Sharma et son mari, le joueur de cricket Virat Kohli, attendent leur deuxième enfant. Comme l’a rapporté l’Hindustan Times, Anushka en est probablement à son deuxième trimestre, et c’est pourquoi elle fait profil bas. Le portail a cité une source qui a confirmé la nouvelle en disant : « Anushka attend son deuxième bébé. Comme la dernière fois, ils partageront officiellement la nouvelle avec le monde à un stade ultérieur. »

Au cours des derniers mois, Anushka n’a pas été aperçue lors d’un événement ni photographiée à Mumbai. La source a en outre ajouté qu’Anushka restait à l’écart du public pour éviter les spéculations. Anushka ne voyage pas avec Kohli et n’assiste pas à ses matchs. Le rapport cite en outre une autre source qui a informé de la récente visite de Virat et Anushka à la maternité. La source a déclaré que le couple avait été photographié à l’extérieur de la clinique, mais ils ont demandé aux papas de ne pas publier les photos, promettant qu’ils feraient une annonce officielle prochainement.

La semaine dernière, lors du Ganesh Chaturthi, Anushka Sharma et Virat Kohli ont partagé un aperçu de leurs joyeuses festivités avec leurs fans. Sur son Instagram, Anushka Sharma a transmis ses vœux pour Ganesh Chaturthi avec la légende « Joyeux Ganesh Chaturthi ». Dans l’une des images qu’elle a publiées, Anushka a partagé une photo de l’idole de Ganesh et dans la seconde, elle a posé gracieusement avec son mari, Virat Kohli. Anushka s’est parée d’un magnifique sari doré et rouge, a élégamment attaché ses cheveux en chignon et a opté pour un maquillage subtil, rayonnant de charme et de beauté. Virat Kohli a complété sa tenue avec une kurta et un pyjama imprimés blancs. La troisième photo les montre tous deux plongés dans les préparatifs de la célébration.

Côté travail, Anushka Sharma fera prochainement son grand retour au cinéma avec le biopic du skipper indien Jhulan Goswami, Chakda ‘Xpress.