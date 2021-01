Anushka Sharma, qui est sur le point d’accueillir bientôt son premier enfant, s’est identifiée comme un refroidisseur en série dans une nouvelle photo qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux. Anushka a posté une photo sur Instagram, où elle est vue allongée à côté de son chien de compagnie, Dude, sur le sol.

« Refroidisseurs en série dans la maison (emoji de chien) + (emoji de coeur) », a-t-elle écrit en légende. Vous avez un aperçu de la maison immaculée d’Anushka sur la photo, qui montre le Labrador dormant à côté de l’actrice avec sa boule rouge et bleue près de son nez.

Anushka devrait accoucher de son enfant en janvier de l’année prochaine. Elle et son mari, le joueur de cricket Virat Kohli, avaient partagé l’heureuse nouvelle en août sur les réseaux sociaux, en écrivant: « Et puis, nous étions trois! Arrivée en janvier 2021. » Virat et Anushka se sont mariés le 11 décembre 2017. Le couple s’est marié à destination en Italie.

À partir de maintenant, elle est fortement enceinte et sa date d’accouchement est ce mois-ci. Cependant, cela ne l’a pas empêchée d’être en forme. Elle a profité de ses histoires Instagram pour partager un boomerang d’elle-même dans lequel l’actrice est vue en train de transpirer sur le tapis roulant.

Anushka a récemment attiré l’attention sur une séance photo qu’elle avait réalisée pour un magazine. Sur les photos, on pouvait la voir exhiber son baby bump. Certaines personnes étaient d’avis que les photos étaient superbes, tandis que certains estimaient que l’actrice allait à l’encontre des valeurs et de la culture traditionnelles indiennes.