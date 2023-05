Anushka Sharma et Sakshi Dhoni sont allés à la même école en Assam, des photos virales brisent Internet

Certaines vieilles photos de l’épouse du skipper du CSK Mahendra Singh Dhoni, Sakshi Dhoni, et de l’actrice de Bollywood Anushka Sharma sont devenues virales sur les réseaux sociaux après la finale de l’IPL 2023, rappelant aux gens qu’Anushka et Sakshi sont des amis d’enfance. Oui, vous avez bien lu, Anushka et Sakshi se connaissent depuis leurs années d’école et le lien entre les deux est plus ancien que les relations entre leur Dhoni et le mari d’Anushka, Virat Kohli.

Anushka Sharma et Sakshi Dhoni ont étudié dans la même école à Assam et étaient également camarades de classe.

Le père d’Anushka Sharma, Ret. Le colonel Ajay Kumar Sharma a déjà été affecté à Assam et pendant qu’Anushka était à Assam, elle a étudié à l’école St. Mary’s, où Sakshi Dhoni étudiait également pendant son enfance.

Sur une photo virale, Anushka et Sakshi peuvent être aperçus ensemble portant des tenues d’hiver et passant du temps de qualité avec des amis.





Dans une interview, parlant de Sakshi Dhoni, Anushka Sharma avait dit un jour : « Sakshi et moi vivions ensemble dans une toute petite ville de l’Assam. Quand elle m’a dit où elle habitait, j’ai dit wow, j’ai vécu ici aussi ! Je suis allé à cette école, j’ai dit que je suis allé à cette école aussi. »

Parlant de leur photo de déguisement, Anushka Sharma a également déclaré: « Et puis j’ai trouvé une photo dans laquelle Sakshi est habillée en fée et je suis habillée en Ghaghara comme mon idole préférée Madhuri. Sakshi est extrêmement drôle. »