Anushka Sharma et Sakshi Dhoni réagissent à la dernière vidéo de Hardik Pandya en se promenant avec son fils Agastya

La diva de Bollywood Anushka Sharma est très active sur les réseaux sociaux. L’actrice-productrice utilise souvent son pseudo Instagram pour partager des photos et des mises à jour pour offrir à ses fans un aperçu de sa vie professionnelle et personnelle. Elle utilise également souvent le médium pour montrer son amour sur les messages de collègues de la fraternité cinématographique et d’amis de l’industrie et du monde du cricket.

Récemment, l’actrice s’est rendue dans la section commentaires d’un post Instagram partagé par Hardik Pandya, son coéquipier indien de Virat Kohli, où ce dernier est vu en train de marcher avec son petit munchkin, Agastya dans une adorable vidéo.

Dans la vidéo, le duo père-fils peut être vu en train de se promener avec la chanson titre ‘Heyy Babyy’ en arrière-plan. Il est allé sur Instagram et a publié la vidéo avec un emoji en forme de cœur.

Après avoir regardé la même chose, Anushka Sharma est allée à la section des commentaires et a laissé tomber plusieurs émojis en forme de cœur violet exprimant son amour pour la petite qui a pris d’assaut Internet.

L’amie et camarade de classe d’Anushka, et la femme de joueur de cricket de MS Dhoni, Sakshi Dhoni, ont également laissé tomber le cœur et un emoji aux yeux de cœur dans la section des commentaires.

Natasa Stankovic et Hardik Pandya ont souvent vu partager des messages mignons de leur fils, Agastya. L’enfant star aura un an en juillet. Agastya a récemment fait ses premiers pas et les fiers parents ne pouvaient pas s’arrêter mais partager une adorable vidéo sur les réseaux sociaux.

Regarde.

Quant à Anushka, elle a récemment accueilli sa petite fille Vamika avec son mari Virat Kohli le 11 janvier 2021. Le duo a affirmé vouloir garder son petit munchkin loin des projecteurs médiatiques et n’a donc pas partagé de photo révélant son visage. encore.

Pendant ce temps, il est récemment apparu qu’Anushka Sharma et Sakshi Dhoni étaient des amis de l’école et étaient aussi des camarades de classe. Leurs photos qui traînent ensemble font le tour des réseaux sociaux. Vérifiez le ici.