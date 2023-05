Anushka Sharma est magnifique en rose au Festival de Cannes 2023, les fans disent que « la reine tue »

Après avoir fait ses débuts à Cannes vendredi soir, Anushka Sharma a déposé une nouvelle série de photos époustouflantes dans un haut rose à épaules dénudées avec un bas noir scintillant, un sac à main noir et des talons hauts noirs de la Côte d’Azur samedi matin (selon l’heure indienne ). Les photos de l’actrice sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Les fans d’Anushka ont inondé la section des commentaires d’emojis coeur rouge et feu. Alors que l’un d’eux a commenté : « Queen tue », un autre a écrit : « Il n’y a personne de meilleur que toi dans toute l’industrie cinématographique, tu es la plus belle et la plus magnifique. » Les fans de son mari Virat Kohli sont également intervenus et ont laissé tomber plusieurs commentaires l’appelant « Bhabhi (la femme du frère) ».





Plus tôt, Anushka a foulé le tapis rouge du 76e Festival de Cannes 2023 en cours dans une robe Richard Quinn Couture ivoire à épaules dénudées avec des broderies faites à la main de l’atelier interne et des roses en taffetas de soie ivoire. Elle l’a associé à des talons de Gianvito Rossi et à une pièce unique de boucles d’oreilles en diamant blanc et jaune en forme de poire ainsi qu’à des bagues en diamant jaune et blanc de Chopard.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anushka sera ensuite vue dépeignant un joueur de cricket dans Chakda Xpress, basé sur la vie de l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami. L’actrice retrouve le réalisateur Prosit Roy après le film d’horreur surnaturel Pari de 2018 pour le prochain film, qui sortira directement en numérique sur la plateforme de streaming Netflix plus tard cette année.

Le biopic sportif verra le retour d’Anushka au cinéma après plus de quatre ans depuis que son dernier rôle principal était dans le drame romantique Zero d’Aanand L Rai en décembre 2018, dans lequel elle était jumelée avec Shah Rukh Khan. Bien que l’actrice ait été vue dans une apparition dans le drame psychologique Qala de 2022 titré par Tripti Dimri, qui serait en couple avec le frère d’Anushka, Karnesh Ssharma.

LIRE | Cannes 2023 : Esha Gupta est sensationnelle en robe moulante bleue, son prix exorbitant va vous choquer